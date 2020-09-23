Acun Ilıcalı ve Nusret Koronavirüs Aşısı İçin Harekete Geçti! Cem Yılmaz'dan Olay Açıklama...

Global Haber ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğunu yaptığı Az Önce Konuştum programına katılan Cem Yılmaz ilginç açıklamalarda bulundu. Programda Candaş Tolga Işık'ın sorularına samimiyetle cevap veren komedyen, sinemaya ve sektöre dair samimi açıklamalar yaptı.

Koronavirüs aşısı ile ilgili konuşulan programda Cem Yılmaz, virüs aşısı ile ilgili göndermeli bir espri yaptı. Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe üzerinden yapılan espri gönderme mi var sorularına yol açtı. Koronavirüs aşısını Acun ya da Nusret bulur diyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, altın kaplamayı da ihmal etmezler diyerek seyirciyi güldürdü.

Dijital Platformda Dizi Projesi

Programda gelecek dönem sinema ve dizi planlarının sorulması üzerine Cem Yılmaz hızlı bir dizi yapmak istediğini belirterek, dizi projesinden bahsetti. Önümüzdeki 6 aylık süreçte dizi ile ilgili çalışmalara başlanacağını söyleyen Cem Yılmaz, yerli bir dijital platformla anlaşma sağladığını açıkladı. Yerli dijital platformların global olarak rekabete girebilmesi için desteğe ihtiyaç duyduğunu söyleyen komedyen dizinin de komedi olacağını açıkladı.

Cem Yılmaz komedi türünde olacak dizinin erotik film yapımcısı Erşan Kuneri'nin hayatının bir kesitini anlatacağını sözlerine ekledi. Erşan Kuneri'nin 1975 ve 1978 yılları arasındaki hayatından kesitler içerecek yapım, yapımcının farklı türde film denemelerinin anlatacak.

Cem Yılmaz'ın Sinema Anlayışı Şaşırttı

Cem Yılmaz yaptığı filmlerle ilgili aldığı tepkilere yönelik de çeşitli açıklamalarda bulundu. Sadece komedyen olarak değerlendirilip, yaptığı tüm filmlerin komik olmasının beklendiğinden bahseden Cem Yılmaz, sadece komedyen olmadığını vurgulayarak dram filmini de yapabileceğini belirtti. Hayran kitlesinin kendisinden her zaman mükemmel olmasını beklemesinden yakınan komedyen, bazen kötü film de yapabilirim diye konuştu. Cem Yılmaz sözlerine iyi film ile kötü film arasında çok ince bir çizginin bulunduğunu da ekledi. Kendi yaptığı tüm filmleri sevdiğini söyleyen Cem Yılmaz, denk geldiğinde filmlerini izlediğini de belirtti. Örnek olarak da Pek Yakında filmini gösteren komedyen bu filmini çok sevdiğini söyledi.