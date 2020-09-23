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- 23 Eyl 2020 - 16:40 G: 23 Eyl 2020 - 16:51

Masumlar Apartmanı Han Kimdir? Birkan Sokullu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Rol Aldığı Diziler

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. 35 yaşındaki başarılı oyuncu Maltepe Üniversitesi'nda Radyo TV Programcılığını bitirmiştir. 2008 yılından beri aktif olarak çeşitli yapımlarda rol alan ünlü oyuncu yeni projesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. 35 yaşındaki başarılı oyuncu Maltepe Üniversitesi'nde Radyo TV Programcılığını bitirmiştir. 2008 yılından beri aktif olarak çeşitli yapımlarda rol alan ünlü oyuncu yeni projesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Birçok televizyon dizisinde rol alan Birkan Sokullu'nun 2 tane sinema filmi vardır. Dijital platformda da iş yapan yakışıklı oyuncu, yeni projesi Masumlar Apartmanı ile ekrana gelerek hayranlarını sevindirdi.

Birkan Sokullu'nun Rol Aldığı Yapımlar Nelerdir?

Uzun süredir birçok televizyon dizisinde rol alan Birkan Sokullu, kariyerine 2008 yılında oynadığı Melekler Korusun dizisindeki Levent karakteri ile başladı. Aynı yıl Elif dizisinde oynadıktan sonra, Küçük Kadınlar dizisinde de rol aldı. 2010 yılında Demir karakteri ile Küçük Sırlar dizisinde başrol oynadı. Birkan Sokullu, Uçurum, Fatih, Kurt Seyit ve Şura, Beyaz Gece gibi birçok yapımda rol aldıktan sonra 2016 yılında Hayat Şarkısı dizisinde başrol oynadı. 2018 yılındaki dijital yapım Yaşamayanlardaki Numel karakterinden sonra, Bir Aile Hikayesi dizisi ile FOX TV ekranlarında hayranları ile buluştu. Uzun yıllar birçok yapımda rol alan Birkan Sokullu günümüzde büyük ilgi uyandıran Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oynuyor.

Birkan Sokullu'nun Masumlar Apartmanındaki Rolü Nedir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah ile beraber başrolü paylaşan Birkan Sokullu temizlik hastalığı olan kız kardeşleri ile yaşadığı evi ve işi dışında başka bir hayatı olmayan Han karakterini canlandırıyor. Kendini ailesini ayakta tutmak için feda eden Han, hayatına İnci'nin girmesi ile değişiyor. Herkesten gizli geceleri kağıt toplamaya çıkan Han karakterinin gizemleri seyircide merak uyandırmaya devam ediyor.

Birçok yapımda rol alan yakışıklı oyuncunun büyük çıkış yakaladığı Masumlar Apartmanı dizisi ile hayran kitlesi de arttı. Masumlar Apartmanı'nın farklı ve psikolojik derinliğe sahip bir proje olmasından dolayı beğenileceğini düşünen oyuncu, rolünü severek oynadığını da belirtiyor.

23 Eyl 2020 - 16:40 - Biyografi

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Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Rol Aldığı Diziler mask
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Rol Aldığı Diziler
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