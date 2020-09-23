Akciğer Kendini Yeniler mi? Hangi Organ Kendini Ne Kadar Sürede Yeniliyor?

İnsan vücudundaki birçok organ hücre yenilenmesine bağlı olarak kendisini sürekli yeniliyor. Kendini yenileme süreleri arasında farklılıklar olan organların hepsi farklı yaşlanma sürelerine sahipler.

Kalbin doğumdan itibaren hiç değişmediğine dair bilinen genel kanı New York Üniversitesi tarafından yıkıldı. Kalbin kendini yenilediği ancak bu yenilenmenin 20 yıl gibi uzun bir zamanda gerçekleştiği biliniyor. Bilindiği üzere ciğerlerde kendini yenileme özelliğine sahip. Karaciğer kendini 6 ayda yenilerken, akciğerin kendini yenileme süresi 1 yıl. İç organlar gibi iskelet sistemi de kendini yeniliyor. İskelet sisteminin kendisini 10 yılda tam olarak yenilediği öngörülüyor. Kendini yenileyen başka bir organ ise mide duvarı, midedeki asite çok dayanıklı olmayan hücreler 5 günde mide duvarını yeniliyor. Midede olduğu gibi bağırsaklarda bulunan hücrelerde kendini 5 günde bir yenilemeye devam ediyor.

İnsan vücudunda sürekli olarak kendini yenileyen organların bulunması, organ yaşını insan yaşından farklı olarak ele alınmasını sağlıyor. Kendini yenileyen bu organların tamamı yaşlılıkla beraber çökmüyor. Kendini yenileme özelliği olan bu organlar, yaş ilerledikçe işlevlerini kaybetmiyorlar. Ancak nikotin vb. zararlı maddelerin organların kendilerini yenileme sürelerini yavaşlatıyor. Özellikle akciğerin kendini yenileme süresinde ciddi bir etki gösteriyor. Nikotinin bulunduğu vücutta, ciğer direk kendini yenileyemiyor. Nikotin alımından dolayı yıpranmış olan organın yenilenmesi yavaşlıyor.

Hangi Organlar Kendini Yenileme Özelliğine Sahip Değil?

Birçok organın farklı sürelerde de olsa kendini yenileyebilme özelliği var. Ancak beyin ve göz kendini yenileme özelliğine sahip olmayan organar. Gözdeki kornea tabakası dışında gözün yapısında yenilenen bir bölüm yok. Göz ve beyin de insanlar yaşlandıkça yaşlanmaya ve yavaş yavaş işlevlerini yitirmeye başlıyorlar. Kendini yenileme özelliği olmayan bu organlar da insanlarla beraber yaşlanıyor.

Organların Kendini Yenilemesi Nasıl Gerçekleşiyor?

Organların kendilerini yenilemesi hücre yenilenmesi ile gerçekleşiyor. Vücuttaki hücreler yıprandıkça ve dayanıksızlaştıkça yerlerini yeni hücrelere bırakarak, organların yenilenmesini ve genç kalmasını sağlıyor. Kendini yenileme özelliği olmayan organlar ise hücre yenilenmesinin minumum düzeyde gerçekleştiği, daha stabil organlar..