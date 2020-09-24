Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Eyl 2020 - 09:07 G: 24 Eyl 2020 - 09:16

Akyurt Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu İhaleye Çıkıyor - Ankara

Akyurt Belediyesinin 2020 yılında başlanacağını duyurduğu 20 projesinden biri olan “Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi” inşaatının ihalesi 15 Ekim 2020 tarihinde yapılacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Geçtiğimiz aylarda inşaat arazisinde zemin etüt çalışmasının yapıldığı projede bir adım daha atıldı. Akyurt’un en büyük projelerinden biri olacak bu inşaatı değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık “Çocuklarımız ve gençlerimiz ile yüzme hevesi taşıyan tüm Akyurtlular ve hatta çevre ilçelerimizden insanlarımız için hizmet edebilecek, yalnızca Akyurt ile sınırlı kalmayacak bir projeye imza atıyoruz. Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezimizin proje ihalesini gerçekleştiriyoruz.

2 YARI OLİMPİK HAVUZ

Yaklaşık 13 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak yapı ile ilgili detayları paylaşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık “Kadın ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanan yarı olimpik yüzme havuzları, projemizin iki ana ayağından birini oluşturuyor. Çocuk havuzlarının da yer alacağı yarı olimpik havuzlarda ayrı ayrı soyunma, giyinme odaları ile duşlar ve havuz başında şezlonglar yer alacak. Çocuklar için özel oyun alanı, fuaye alanı, lobi, mescit, spor salonu, fitness ve ağırlık salonu, plates ve step salonu, kafeterya ve mutfak da bu alana dahil olacak. Çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzmek için Ankara’daki diğer havuzlara gitme mecburiyeti de ortadan kalkmış olacak.” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK MERKEZİ

Bu büyük projenin ikinci ayağı olacak Gençlik Merkezinin, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, yeteneklerinin üzerine giden, kendini geliştiren bireyler olmaları için düşünüldüğünü belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık şöyle konuştu “Gençlerimiz bizim değer verdiğimiz kitlemiz. Ülkemizin geleceğinde sorumluluk alacak, bizlerden sonra bu vatanı emanet edeceğimiz yegâne gücümüz. Biz de gençlerimizin daha donanımlı olmaları, kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini fark edebilmeleri için bu gençlik merkezini yapmaya heveslendik. Spordan el becerisine, hobilerini yapabilecekleri, güzel ve kaliteli vakit geçirebilecekleri bir tesis inşa etmek amacındayız. 12 derslikli bölümde tüm katlara engelli kardeşlerimizin erişimini sağlayacağız. Ayrıca gençlik merkezimizin içerisinde idari odalar ve takım soyunma odalarını da barındıran, voleybol, basketbol, hentbol ve salon futbolu için elverişli, çok amaçlı kapalı spor salonu da yapıyoruz.   Açık ve kapalı otoparkları ile binamıza ulaşım ve araçla giriş çıkış kolaylıkları sağlanmış olacak. Dış görünüşü itibariyle son derece modern, Akyurt’a yakışan çok güzel bir bina olarak yerini alacaktır. İhalemizin ilçemize ve tüm Akyurtlulara hayırlı olmasını diliyorum.”

24 Eyl 2020 - 09:07 Ankara/ Akyurt- Belediyeler

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kalaba Kent Meydanı’na inşa edilen otoparkın kat yapımı tamamlandı! - Ankara mask
Kalaba Kent Meydanı’na inşa edilen otoparkın kat yapımı tamamlandı! - Ankara
Çankaya açık hava spor etkinliklerine yeniden başladı - Ankara mask
Çankaya açık hava spor etkinliklerine yeniden başladı - Ankara
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Ankara’daki vaka artışını değerlendirdi mask
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Ankara’daki vaka artışını değerlendirdi
Sonbahar Çiçekleri Başkentlileri Bekliyor - Ankara mask
Sonbahar Çiçekleri Başkentlileri Bekliyor - Ankara
Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek - Ankara mask
Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek - Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Sincan’da öğrencilerle bir araya geldi mask
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Sincan’da öğrencilerle bir araya geldi
Polatlı halkına müjde! Kesintisiz su hasreti bitiyor - Ankara mask
Polatlı halkına müjde! Kesintisiz su hasreti bitiyor - Ankara
Pursaklar’da Muhtarlar Toplantısının Ana Gündemi ‘‘Koronavirüs’’ mask
Pursaklar’da Muhtarlar Toplantısının Ana Gündemi ‘‘Koronavirüs’’
Ankara Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor
Yenimahalle Belediyesi, Ankara’nın en büyük Sanat Merkezi’ni sil baştan yeniledi mask
Yenimahalle Belediyesi, Ankara’nın en büyük Sanat Merkezi’ni sil baştan yeniledi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kalaba Kent Meydanı’na inşa edilen otoparkın kat yapımı tamamlandı! - Ankara mask
Kalaba Kent Meydanı’na inşa edilen otoparkın kat yapımı tamamlandı! - Ankara
Çankaya açık hava spor etkinliklerine yeniden başladı - Ankara mask
Çankaya açık hava spor etkinliklerine yeniden başladı - Ankara
Tüm Dünya Koronavirüs İçin Geliştirilecek Aşıya Kitlendi mask
Tüm Dünya Koronavirüs İçin Geliştirilecek Aşıya Kitlendi
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Ankara’daki vaka artışını değerlendirdi mask
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Ankara’daki vaka artışını değerlendirdi
Müşterilerin %41’i şirketlerin veri güvenliğine önem vermediğini düşünüyor! mask
Müşterilerin %41’i şirketlerin veri güvenliğine önem vermediğini düşünüyor!
Sonbahar Çiçekleri Başkentlileri Bekliyor - Ankara mask
Sonbahar Çiçekleri Başkentlileri Bekliyor - Ankara

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL