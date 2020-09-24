Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Hangi Kanalda? Hangi Günler? Saat Kaçta Başlıyor?

Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yapacağı gündüz kuşağı programı yeni sezonda Star TV ekranlarında seyircinin karşısında olacak. Uzun yıllardır küs olmalarının ardından barışan ve beraber sabah programı yapmaya başlayan ikili yeni sezonun ilgi çeken isimleri arasında. 10 Ağustos'ta konukları İrem Derici ile birlikte ilk programlarını yapan ikili, başarılı reytinglerle güzel bir işe imza attıklarını gösterdiler.

Gündüz kuşağının sevilen yüzlerinden Alişan'ın uzun süre sonra Demet Akalın ile ekranlara dönmesi hayranlarını sevindirdi. Eski arkadaş olan ikilinin uyumu ve programlarının konsepti de sevildi. Hafta içi hergün sevenleri ile Star TV ekranlarında buluşacak olan ikilinin programının nasıl ilerleyeceği sevenleri tarafından merak ediliyor.

Demet Akalın'ın ilk deneyimi olmasına rağmen samimi ve rahat tavırları izleyicilerin hoşuna gitti. Hergün farklı konuklar ve konularla seyircisi ile buluşacak olan ikilinin programları 09.45'de başlayacak. Gündüz kuşağının en sevilen yüzleri olan Demet Akalın ve Alişan her sabah Star ekranlarında olacak. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah hafta içi hergün 09.45'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Demet Ve Alişan Programının Konsepti Nasıl Olacak?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programıyla ilgili merak edilen bir başka bir ayrıntı ise programın hangi konseptte ilerleyeceği. Alişan ve Demet Akalın'ın sunuculuğunu yapacağı program sezon boyu sanat dünyasından farklı konukları ağırlayacak. Hergün farklı bir konukla sohbetlerin edileceği, şarkıların söyleneceği dopdolu bir program yeni sezonda seyirciyi bekliyor.

Alişan ve Demet Akalın'ın mutfağın da bulunduğu stüdyoda hergün farklı yemek tarifleri de vereceği sabah programı yeni sezonun en sevilen gündüz kuşağı programı olmaya hazırlanıyor. İki ünlü ismin ekrandaki uyumu ve eğlenceli dakikaların yaşandığı programa hergün gelecek yeni konuklar da renk katacak. Her türlü konunun konuşulup, tartışılacağı program seyircisine neşeli saatler geçirtmek için hazır. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah hafta içi hergün Star TV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.