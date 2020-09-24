Sadakatsiz Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?

Kanal D'nin yeni sezon yapımlarından biri olan Sadakatsiz 7 ekimde yayın hayatına başlayacak. İlk bölüm fragmanı yayınlanan dizi şimdiden ilgi odağı oldu. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisi ilk bölümü ile 7 ekim çarşamba elranlara gelecek. Aldatılan bir kadının kendisini ve kocasını sorguladığı yapım yayın hayatına başlamadan seyiricide heyecan yaratmaya başladı.

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizi ile ilgili birçok şey merak ediliyor. Uzun süredir tanıtımı yapılan dizinin konusundan oyuncu kadrosuna kadar her türlü ayrıntısı araştırılmaya başlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile Sadakatsiz dizisi 7 ekim çarşamba günü izleyicisi ile buluşacak.

Sadakatsiz Dizisinin Konusu Nedir?

Mutlu bir aile olduklarına inanan Asya'nın kocasının kendisini aldatması ile değişen hayatını ve sorgulamalarını anlatan Sadakatsiz farklı anlatım dili ile Kanal D'de başlıyor.

Başarılı bir doktor olan Asya kocası ve oğlu ile mutlu bir hayat sürmektedir. Şahane bir çekirdek ailesi olduğunu düşünen Asya, birgün kocasının ceketinde sarı uzun bir saç teli bulunca aldatıldığını düşünmeye başlar. Kocasından şüphelenen ve kiminle aldattığını araştırmaya başlayan Asya bir süre sonra yanlış yaptığını düşünerek kendine kızmaya başlar. Ancak çok geçmeden gerçekten aldatıldığını öğrenir. Kocasının iş arkadaşının kızı ile kendisini aldattığını öğrenen Asya bununla yüzleşmeye çalışırken, kızın hamile olduğunu da öğrenince yıkılır.

Sadakatsiz Dizisi Uyarlama Mı?

Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un yapımcılığını üstlendiği Doctor Foster isimli yapımdan uyarlanmıştır. Psikoljik gerilim türündeki dizinin Türkiye uyarlaması büyük merak uyandırdı.

Sadakatsiz dizisinin ilk 4 bölümü Tekirdağ'da çekilecek. Tekirdağ Süleymanpaşa'da Barlar Sokağı'nda yapılacak ilk 4 bölümün sonunda set İstanbul'a taşınacak. İstanbul'un hangi semtlerinde çekim yapılacağı henüz açıklanmadı.

Sadakatsiz Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini yaptığı Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk oynuyor. İkiliye dizide Özge Özder, Eren Vurden, Taro Emir Tekin, Berrin Keklikler, Yeliz Kuvancı ve Burak Sergen gibi isimler eşlik edecek.