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- 25 Eyl 2020 - 11:53 G: 25 Eyl 2020 - 12:02

Arka Sokaklar Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 15. sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Türk televizyon tarihinin en uzun dizisi olan Arka Sokaklar gördüğü yoğun ilgiyi kaybetmemesi sebebei ile 15. sezonda da yayınlanıyor. Reyting rekotmeni dizi yayınlanmaya başladığı günden bu yana Kanal D ekranlarında büyük ilgi görüyor. 15. sezonda cuma akşamları yayınlanacak olan dizi 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 15. sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Türk televizyon tarihinin en uzun dizisi olan Arka Sokaklar gördüğü yoğun ilgiyi kaybetmemesi sebebei ile 15. sezonda da yayınlanıyor. Reyting rekotmeni dizi yayınlanmaya başladığı günden bu yana Kanal D ekranlarında büyük ilgi görüyor. 15. sezonda cuma akşamları yayınlanacak olan dizi 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor.

Başrollerinin Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın oynadığı dizi de heyecan hiç son bulmuyor. İstanbul emniyetindeki bir ekibin macerelarını konu alan dizide, her bölüm farklı olay ve hikayeler izleyen seyirci ilgisini kaybetmeden yapımı takip etmeye devam ediyor. Arka Sokaklar yepyeni bölümleri ile her hafta cuma günü 20.00'da Kanal D ekranlarında.

Arka Sokaklar Dizisinin Konusu Nedir?

Yönetemenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı dizi İstanbul'un arka sokaklarında hergün başka suçluları yakalamak ve şehri daha yaşanabilir yapmak için mücadele eden bir ekibin hikayesini anlatıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amiri Rıza baba ve özel ekibinin İstanbul sokaklarındaki kahramanlık dolu hikayelerini ve aile yaşantılarını anlatan Arka Sokaklar dizisi uzun yıllardır ekranlarda olmaya devam diyor. Rıza Baba ve ekibinin her gün karşılaştıkları suçlular, farklı yaşam hikayeleri izleyici ile buluşuyor. Tüm adaletsizliklere ve kötülüklere birlik içinde karşı çıkan ekibin hikayesi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Birbirnden farklı karakterde olan polislerin aynı ekipte, dayanışma içinde sürdürdükleri aile, arkadaşlık ve aşk ilişkilerini konu alan Arka Sokaklar güçlü oyunu kadrosu ile Kanal D'nin iddialı yapımlarından biri.

Arka Sokaklar Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Arka Sokaklar dizisi 15 sezon devam etmesinden kaynaklı olarak yayınlanmaya başladığı günden bu yana birçok oyuncu değişikliği yaşamıştır. Her sezonda başarılı yeni isimlerin katıldığı dizinin güçlü bir oyuncu kadrosu vardır.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Arka Sokaklar dizisinin başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan paylaşıyor. Yüsra Geyik, Onur Bay, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar'ın da kadroda olduğu yapım her hafta cuma akşamları Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

25 Eyl 2020 - 11:53 - Dizi Haberleri

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