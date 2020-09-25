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- 25 Eyl 2020 - 19:01 G: 25 Eyl 2020 - 21:10

PTT - Fenerbahçe Opet

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde PTT ile Fenerbahçe Opet takımları karşılaştı. Bir pozisyonda PTT takımı oyuncusu Emiliya Dimitrova (14), Fenerbahçe Opet takımı oyuncuları Cansu Çetin (7) ve Dicle Nur Babat (8) ile mücadele etti.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde PTT ile Fenerbahçe Opet takımları karşılaştı. Bir pozisyonda PTT takımı oyuncusu Emiliya Dimitrova (14), Fenerbahçe Opet takımı oyuncuları Cansu Çetin (7) ve Dicle Nur Babat (8) ile mücadele etti.

25 Eyl 2020 - 19:01 AA Ankara- Spor

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