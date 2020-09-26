Gölbaşı'nda uyum öğrencileri mutfağa girdi - Ankara

Gastronomi hocalarının eşliğinde enfes tatlar yapmak için mutfağa giren UYUM öğrencileri birbirlerinden lezzetli yaş ve kuru pastalar hazırladı. Daha sonra yaptıkları yaş pastaları ve kuru pastaları tadan öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. UYUM’un hem Ankara hem de Gölbaşı için büyük şans olduğunu ve merkeze büyük önem verdiğini her fırsatta dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “UYUM ile öğrencilerimiz hem el becerilerini geliştiriyor hem de her gün yepyeni şeyler öğrenerek yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Merkezimiz kapılarını açtığı günden bu zaman dilimine kadar çok güzel etkinliklere ve organizasyonlara imza atıyor. Engelli kardeşlerimizin neler başarabileceğini bizlere UYUM gösterecek. İnşallah engelli çocuklarımız için açacağımız okul ve eğitim merkezleri katlanarak çoğalır. Biz burada bu çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Engelsiz bir toplum olma yolunda atılan adımların Başkentimizde artmasını arzu ederiz” dedi.

“Engelli kardeşlerimizin yanındayız”

İlçede yaşayan 2 bine yakın engelli bireyi tespit ettiklerini ve onların yeniden hayata bağlayacak çalışmalara imza atmak istediklerini söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “Engelli kardeşlerimizin şimdi ve gelecekte yalnız olmadıklarını hissetmelerini, ihtiyaçlarını karşılamayı ve kendi kendilerine yetebilecek bireyler olarak toplum içerisindeki yerlerini alabilmeleri en büyük hedefimiz. Kardeşlerimize siz yaparsınız ve yapmalısınız hem de daha iyisini yapabilecek güce sahipsiniz dediğimiz bir ders ortamı sunuyoruz. Bu sayede Gölbaşı’nda yaşayan engelli vatandaşlarımız hem kendi başlarına mücadele edebilme ve bir şeyler yapabilme, hem de yeteneklerini geliştirip meslek edinebilme imkanına sahip olacak. Bilgisayar ve bilişim atölyesinde; geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yeni ürünler icat etmek, bilgisayarın her alanını öğrenmek temel yapıda windows-word-excel kullanmak isteyenler, Bilgisayar Kullanımı Kursu'na katılabilecekler. Kurs bitiminde alınan bu sertifikalarla kariyerlerine yön verebilecekler. Burada bu kurslarımızın yanı sıra robotik kodlama eğitimi de alacaklar. Engelsiz bir toplum olma yolunda atılan adımların Başkentimizde artmasını arzu ederiz” ifadelerini kullandı.