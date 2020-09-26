Yörük kızı Gülsüm'e tablet
Mersin'in Erdemli ilçesinde dağda keçi otlatırken okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada ilgi gören ilkokul 4. sınıf öğrencisi Gülsüm Şifa Uslu'nun yüzü, EBA üzerinden derslerini izleyebilmesi için hediye edilen tabletle güldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde dağda keçi otlatırken okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada ilgi gören ilkokul 4. sınıf öğrencisi Gülsüm Şifa Uslu'nun yüzü, EBA üzerinden derslerini izleyebilmesi için hediye edilen tabletle güldü.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin kırsalında yaşayan Yörük kızı Gülsüm'e ziyarette bulunup tablet ve çeşitli hediyeler verdi.
Tollu'ya teşekkür eden Gülsüm, tableti olmadığı için EBA üzerinden derslere bağlanamadığını, bu süreçte eğitiminden geri kalmamak için kitaptan çalıştığını belirtti.
Gülsüm, artık tabletine cep telefonu üzerinden sağlanan internetle bağlanıp derslerini takip edeceğini anlatarak, "Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum." dedi.
Tollu da Gülsüm'ün ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Gülsüm'ü milli ve manevi hassasiyetle donattıkları için, bu hassasiyetle bir evlat yetiştirdikleri için onları tebrik ediyorum. Asil milletimizin geleceğine çok ciddi katkılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.