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- 26 Eyl 2020 - 11:29 G: 26 Eyl 2020 - 11:31

Altındağ Belediyesi'nden Altın Değerinde Bir Yatırım Daha! Neşe Dolu At Çiftliği

Altındağ Belediyesi altın değerinde bir yatırımı daha hayata geçirdi. Altınköy Açık Hava Müzesi içerisinde açılan "At Çiftliği" büyük beğeni topladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Altınköy'deki At Çiftliği ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi içerisine açılan at çiftliğinin, çok özel bir yatırım olduğunu söyledi. Başkan Balcı "Altındağlı vatandaşlarımızı atlarla tanıştırmak, çocuklarımıza atları sevdirmek, hem spor hem de hobi olarak atlarla yakından ilgilenilmesini sağlamak için bu tesisi hizmete açtık. Çiftlik açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü” dedi.

MİNİK PONYLERİ ÇOCUKLAR ÇOK SEVDİ 

Başkan Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi bünyesinde inşa edilen At Çiftliği’nin çocuklar tarafından çok beğenildiğini söyledi. Başkan Balcı “Çiftlik, Altınköy'ün konseptine uygun biçimde ahşap olarak tasarlandı. Tesiste bulunan 10 ahırda, şu anda 2 tanesi pony olarak adlandırılan küçük at olmak üzere, toplam 8 atımız bulunuyor. Çiftliğin bulunduğu bölgeye de, aynen Altınköy Açık Hava Müzesi'nde olduğu gibi çivi çakılmadan yapılan, geleneksel ahşap konaklar da yerleştirdik. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Ahşap konaklar aynı Altınköy’ün diğer taraflarında bulunan konaklardaki gibi, kahvaltı yapılabilecek, keyifle, ailecek yemek yenebilecek restoranlar olarak hizmet vermeye başladı. Aileler çocuklarıyla buraya gelip, hem kahvaltı yapabiliyor hem de çocuklarına at binme deneyimi yaşatabiliyor. Ailenin her bireyinin keyifle zaman geçirebileceği çok özel bir yer..." dedi. 

JOKEY GÖZETİMİNDE BİNİŞ KEYFİ

At çiftliğinde uzman eğitmenler eşliğinde biniş keyfi yaşanabildiğini de söyleyen Başkan Balcı "Her yaştan vatandaşlarımız burada biniş deneyimi yaşayabiliyor. At binmek çok faydalı bir spor olmasının yanı sıra, tarihimiz açısından da önemli bir gelenek... Ata binmek bizim ata sporumuz... Atlarla tarihimiz kadar eski olan birlikteliğimizi, kültürümüzü burada sürdürmek istiyoruz. İnsanı fiziken ve ruhen tedavi eden bu spor ile bütün Ankaralıların tanışmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Başkan Balcı, tüm Ankaralıları keyifle vakit geçirmek için Altınköy Açık Hava Müzesi at çiftliğine davet etti. Başkan Balcı "Tüm Ankaralıların keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk. Herkesi, özellikle de çocukları bu tesisi görmeye, burada atlarla daha yakından vakit geçirmeye davet ediyorum" dedi.

26 Eyl 2020 - 11:29 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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