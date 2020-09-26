Ankara Büyükşehir Çiftçilerin Yanında: 25 İlçede Tohum Desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma öncelikli projelerle Başkentli çiftçilere derin bir nefes aldırıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma kapsamında Başkentli çiftçilere yönelik teşviklerine hız kesmeden devam ediyor. Sebze fidesi desteğinden alım garantili sözleşmeli üreticiliğe kadar Başkentli çiftçilere ekonomik yönden destek olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de yem bitkisi tohumu (macar fiği) desteği sağlayacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 25 ilçede toplam 4 bin 219 çiftçiye yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi payı olmak üzere 833 ton yem bitkisi tohumu dağıtacak. Destekle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Yavaş, yerli üreticilere nefes olacak projeleri açıklamaya devam edeceklerini belirtti.
Başkentli çiftçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent ekonomisini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) sayesinde çok sayıda teşvikten yararlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 28 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren yüzde 90’ı hibe, yüzde 10 çiftçi payı olarak toplam 833 bin yem bitkisi tohumu (Macar fiği) desteği sağlayacak.
4 BİN 219 ÇİFTÇİYE YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEĞİ
Başkent’te tarım ve hayvancılığın gelişmesi için üreticileri desteklemeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde sağladığı teşviklerle çiftçileri ekonomik yönden rahatlatmayı amaçlıyor.
Tarım alanlarından azami düzeyde fayda sağlanabilmesi ve hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu yıl 28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 4 bin 219 çiftçiye toplam 833 ton yem bitkisi tohumu (Macar fiği) dağıtılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konu ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bizim en büyük projemiz de hayalimiz de Ankaralıyı zengin etmek. Bu kapsamda 4 bin 219 çiftçimize %90'ı hibe 833 ton yem bitkisi tohumu dağıtımına başlıyoruz. Yerli üreticimize nefes olacak yeni projelerimizi yakında açıklayacağız” ifadelerini kullandı.
25 İLÇENİN TAMAMINDA DAĞITIM
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olan kırsal ilçelerde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS), Türkvet ya da Ziraat Odalarına kayıtlı olan en az 5, en fazla 20 dekar tapulu araziye sahip veya araziyi kullanma hakkı olan çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği verecek.
Tohum desteği; Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi ödemeli olarak 25 ilçede şu noktalarda dağıtılacak:
TARİH
İLÇE
DAĞITIM YERİ
28 EYLÜL PAZARTESİ
AKYURT
AKYURT FEN İŞLERİ DEPOSU
28 EYLÜL PAZARTESİ
ALTINDAĞ
AKYURT FEN İŞLERİ DEPOSU
28 EYLÜL PAZARTESİ
KALECİK
KALECİK FEN İŞLERİ DEPOSU
30 EYLÜL ÇARŞAMBA
POLATLI
POLATLI ESKİ TİCARET BORSASI
30 EYLÜL ÇARŞAMBA
SİNCAN
SİNCAN ZİRAAT ODASI
30 EYLÜL ÇARŞAMBA
ETİMESGUT
SİNCAN ZİRAAT ODASI
30 EYLÜL ÇARŞAMBA
YENİMAHALLE
SİNCAN ZİRAAT ODASI
30 EYLÜL ÇARŞAMBA
GÖLBAŞI
GÖLBAŞI FEN İŞLERİ DEPOSU
30 EYLÜL ÇARŞAMBA
GÖLBAŞI FEN İŞLERİ DEPOSU
30 EYLÜL ÇARŞAMBA
KEÇİÖREN
GÖLBAŞI FEN İŞLERİ DEPOSU
02 EKİM CUMA
ÇUBUK
ÇUBUK FEN İŞLERİ DEPOSU
02 EKİM CUMA
PURSAKLAR
ÇUBUK FEN İŞLERİ DEPOSU
02 EKİM CUMA
KAHRAMANKAZAN
KAHRAMANKAZAN ZİRAAT ODASI
02 EKİM CUMA
ELMADAĞ
ELMADAĞ FEN İŞLERİ DEPOSU
02 EKİM CUMA
ELMADAĞ FEN İŞLERİ DEPOSU
05 EKİM PAZARTESİ
GÜDÜL
GÜDÜL FEN İŞLERİ DEPOSU
05 EKİM PAZARTESİ
AYAŞ
AYAŞ FEN İŞLERİ DEPOSU
06 EKİM SALI
HAYMANA
HAYMANA FEN İŞLERİ DEPOSU
06 EKİM SALI
BALA
BALA FEN İŞLERİ DEPOSU
06 EKİM SALI
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR FEN İŞLERİ DEPOSU
06 EKİM SALI
EVREN
EVREN FEN İŞLERİ DEPOSU
07 EKİM ÇARŞAMBA
BEYPAZARI
BEYPAZARI FEN İŞLERİ DEPOSU
07 EKİM ÇARŞAMBA
NALLIHAN
NALLIHAN FEN İŞLERİ DEPOSU
08 EKİM PERŞEMBE
KIZILCAHAMAM
KIZILCAHAMAM FEN İŞLERİ DEPOSU
08 EKİM PERŞEMBE
ÇAMLIDERE
ÇAMLIDERE FEN İŞLERİ DEPOSU
26 Eyl 2020 - 13:48 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.