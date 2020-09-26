Ankara Büyükşehir Çiftçilerin Yanında: 25 İlçede Tohum Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma kapsamında Başkentli çiftçilere yönelik teşviklerine hız kesmeden devam ediyor. Sebze fidesi desteğinden alım garantili sözleşmeli üreticiliğe kadar Başkentli çiftçilere ekonomik yönden destek olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de yem bitkisi tohumu (macar fiği) desteği sağlayacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 25 ilçede toplam 4 bin 219 çiftçiye yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi payı olmak üzere 833 ton yem bitkisi tohumu dağıtacak. Destekle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Yavaş, yerli üreticilere nefes olacak projeleri açıklamaya devam edeceklerini belirtti.

Başkentli çiftçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent ekonomisini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) sayesinde çok sayıda teşvikten yararlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 28 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren yüzde 90’ı hibe, yüzde 10 çiftçi payı olarak toplam 833 bin yem bitkisi tohumu (Macar fiği) desteği sağlayacak.

4 BİN 219 ÇİFTÇİYE YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEĞİ

Başkent’te tarım ve hayvancılığın gelişmesi için üreticileri desteklemeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde sağladığı teşviklerle çiftçileri ekonomik yönden rahatlatmayı amaçlıyor.

Tarım alanlarından azami düzeyde fayda sağlanabilmesi ve hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu yıl 28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 4 bin 219 çiftçiye toplam 833 ton yem bitkisi tohumu (Macar fiği) dağıtılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konu ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bizim en büyük projemiz de hayalimiz de Ankaralıyı zengin etmek. Bu kapsamda 4 bin 219 çiftçimize %90'ı hibe 833 ton yem bitkisi tohumu dağıtımına başlıyoruz. Yerli üreticimize nefes olacak yeni projelerimizi yakında açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

25 İLÇENİN TAMAMINDA DAĞITIM

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olan kırsal ilçelerde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS), Türkvet ya da Ziraat Odalarına kayıtlı olan en az 5, en fazla 20 dekar tapulu araziye sahip veya araziyi kullanma hakkı olan çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği verecek.

Tohum desteği; Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi ödemeli olarak 25 ilçede şu noktalarda dağıtılacak:

TARİH

İLÇE

DAĞITIM YERİ

28 EYLÜL PAZARTESİ

AKYURT

AKYURT FEN İŞLERİ DEPOSU

28 EYLÜL PAZARTESİ

ALTINDAĞ

AKYURT FEN İŞLERİ DEPOSU

28 EYLÜL PAZARTESİ

KALECİK

KALECİK FEN İŞLERİ DEPOSU

30 EYLÜL ÇARŞAMBA

POLATLI

POLATLI ESKİ TİCARET BORSASI

30 EYLÜL ÇARŞAMBA

SİNCAN

SİNCAN ZİRAAT ODASI

30 EYLÜL ÇARŞAMBA

ETİMESGUT

SİNCAN ZİRAAT ODASI

30 EYLÜL ÇARŞAMBA

YENİMAHALLE

SİNCAN ZİRAAT ODASI

30 EYLÜL ÇARŞAMBA

GÖLBAŞI

GÖLBAŞI FEN İŞLERİ DEPOSU

30 EYLÜL ÇARŞAMBA

ÇANKAYA

GÖLBAŞI FEN İŞLERİ DEPOSU

30 EYLÜL ÇARŞAMBA

KEÇİÖREN

GÖLBAŞI FEN İŞLERİ DEPOSU

02 EKİM CUMA

ÇUBUK

ÇUBUK FEN İŞLERİ DEPOSU

02 EKİM CUMA

PURSAKLAR

ÇUBUK FEN İŞLERİ DEPOSU

02 EKİM CUMA

KAHRAMANKAZAN

KAHRAMANKAZAN ZİRAAT ODASI

02 EKİM CUMA

ELMADAĞ

ELMADAĞ FEN İŞLERİ DEPOSU

02 EKİM CUMA

MAMAK

ELMADAĞ FEN İŞLERİ DEPOSU

05 EKİM PAZARTESİ

GÜDÜL

GÜDÜL FEN İŞLERİ DEPOSU

05 EKİM PAZARTESİ

AYAŞ

AYAŞ FEN İŞLERİ DEPOSU

06 EKİM SALI

HAYMANA

HAYMANA FEN İŞLERİ DEPOSU

06 EKİM SALI

BALA

BALA FEN İŞLERİ DEPOSU

06 EKİM SALI

ŞEREFLİKOÇHİSAR

ŞEREFLİKOÇHİSAR FEN İŞLERİ DEPOSU

06 EKİM SALI

EVREN

EVREN FEN İŞLERİ DEPOSU

07 EKİM ÇARŞAMBA

BEYPAZARI

BEYPAZARI FEN İŞLERİ DEPOSU

07 EKİM ÇARŞAMBA

NALLIHAN

NALLIHAN FEN İŞLERİ DEPOSU

08 EKİM PERŞEMBE

KIZILCAHAMAM

KIZILCAHAMAM FEN İŞLERİ DEPOSU

08 EKİM PERŞEMBE

ÇAMLIDERE

ÇAMLIDERE FEN İŞLERİ DEPOSU