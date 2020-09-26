Ankara'nın Neyi Meşhur? Ankara'nın En Meşhur Yemekleri - Ankara'da Ne Yenir?
Türkiye'nin en kalabalık şehri olan başkent Ankara'nın kendine has birçok lezzeti bulunmaktadır. Kimi zaman malzemenin kalitesinden kimi zaman tarif farkından başka hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz lezzetleri vardır Ankara'nın.
Türkiye'nin en kalabalık şehri olan başkent Ankara'nın kendine has birçok lezzeti bulunmaktadır. Kimi zaman malzemenin kalitesinden kimi zaman tarif farkından başka hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz lezzetleri vardır Ankara'nın. Simidinden turşusuna birçok Ankara'ya özel yemek var. Ankara'ya özgü bu lezzetlerin içinde Entekke Böreği, Yemlik Cacığı, Bazlama Kebabı, Şibit Tatlısı sayılabilir. İismleri gibi lezzetleri de orijinal olan bu Ankara'ya has lezzetleri herkesin denemesi gerekir. Saydığımız lezzetlerin dışındaki diğer meşhur yemekler ise şunlar.
Ankara Simidi
Ankara'da yapılan simit daha başka olur. Bol susamlı simidin lezzet farkı gerçek pekmezle yapılmasından geliyor.
Ankara Tava
Adından da anlaşılacağı üzere bir Ankara lezzeti olan bu yemek pirinç ve etten yapılıyor. Lezzeti tartışmasız olan bu yemeğin malzemeleri ile ilgili tartışmalar ise devam ediyor. Kuşbaşı et ve pirinçten yapılan yemeği mutlaka denemek gerek.
İnceğiz Çorbası
Ankara'nın değişik lezzetlerinden biri olan bu çorba nohut, buğday ve etten yapılıyor. Üzerine tereyağ dökülerek servis edilen çorba doyurucu olduğu kadar da lezzetli bir tarif.
Ankara Balı
Balı da farklıdır Ankara'nın. Atatürk Orman Çiftliği'nde hazırlanan bu bal marketten alınanlara benzemez. Tadı damağınızda kalır.
Çubuk Turşu
Ankara turşusu olarak da bilinen salatalıktan yapılan çıtır çıtır bir lezzet
Tamtak Tiridi
Ufak kebap olarak da düşünülebilecek olan bu orijinal lezzet kıyma ve çemen sosun buluşması ile hazırlanır.
Beypazarı Kurusu
Çıtır çıtır bir lezzet olan Beypazarı Kurusunu sadece Ankaralılar bilir. Tereyağı ve tarçın birleşimi ile ortaya çıkan kurabiyenin tarihi çok eskilere dayanır. Saklanabilir özelliği ile bu lezzeti Ankara'da denemek gerek.
Ankara'nın kendine özel nu lezzetleri aynı zamanda bir kültürün de birikimidir. Bu lezzetlerin çoğunda görülen uzun süre dayanma özelliği ve odun ateşinde pişirilme çok eskilerden mecburi yapılan işlemlerken, bugünlere kadar kültür olarak kalmış lezzetlere dönüştü. Bu yemekler ve tatlılar sadece Ankara'ya özel tatlar değil aynı zaman da kültürel birer de motif niteliği taşıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.