Ankara'nın Neyi Meşhur? Ankara'nın En Meşhur Yemekleri - Ankara'da Ne Yenir?

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan başkent Ankara'nın kendine has birçok lezzeti bulunmaktadır. Kimi zaman malzemenin kalitesinden kimi zaman tarif farkından başka hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz lezzetleri vardır Ankara'nın. Simidinden turşusuna birçok Ankara'ya özel yemek var. Ankara'ya özgü bu lezzetlerin içinde Entekke Böreği, Yemlik Cacığı, Bazlama Kebabı, Şibit Tatlısı sayılabilir. İismleri gibi lezzetleri de orijinal olan bu Ankara'ya has lezzetleri herkesin denemesi gerekir. Saydığımız lezzetlerin dışındaki diğer meşhur yemekler ise şunlar.

Ankara Simidi

Ankara'da yapılan simit daha başka olur. Bol susamlı simidin lezzet farkı gerçek pekmezle yapılmasından geliyor.

Ankara Tava

Adından da anlaşılacağı üzere bir Ankara lezzeti olan bu yemek pirinç ve etten yapılıyor. Lezzeti tartışmasız olan bu yemeğin malzemeleri ile ilgili tartışmalar ise devam ediyor. Kuşbaşı et ve pirinçten yapılan yemeği mutlaka denemek gerek.

İnceğiz Çorbası

Ankara'nın değişik lezzetlerinden biri olan bu çorba nohut, buğday ve etten yapılıyor. Üzerine tereyağ dökülerek servis edilen çorba doyurucu olduğu kadar da lezzetli bir tarif.

Ankara Balı

Balı da farklıdır Ankara'nın. Atatürk Orman Çiftliği'nde hazırlanan bu bal marketten alınanlara benzemez. Tadı damağınızda kalır.

Çubuk Turşu

Ankara turşusu olarak da bilinen salatalıktan yapılan çıtır çıtır bir lezzet

Tamtak Tiridi

Ufak kebap olarak da düşünülebilecek olan bu orijinal lezzet kıyma ve çemen sosun buluşması ile hazırlanır.

Beypazarı Kurusu

Çıtır çıtır bir lezzet olan Beypazarı Kurusunu sadece Ankaralılar bilir. Tereyağı ve tarçın birleşimi ile ortaya çıkan kurabiyenin tarihi çok eskilere dayanır. Saklanabilir özelliği ile bu lezzeti Ankara'da denemek gerek.

Ankara'nın kendine özel nu lezzetleri aynı zamanda bir kültürün de birikimidir. Bu lezzetlerin çoğunda görülen uzun süre dayanma özelliği ve odun ateşinde pişirilme çok eskilerden mecburi yapılan işlemlerken, bugünlere kadar kültür olarak kalmış lezzetlere dönüştü. Bu yemekler ve tatlılar sadece Ankara'ya özel tatlar değil aynı zaman da kültürel birer de motif niteliği taşıyor.