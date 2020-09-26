Ankara'nın Nüfusu Ne Kadar? Ankara'nın Nüfusu Neden Fazla?

Ankara her geçen gün artan nüfusu ile şuan 5 milyon 639 bin 76 kişilik bir nüfusa sahip. Ankara sürekli artan nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri. İnsanların birçok sebeple taşındıkları Ankara siyasi bir merkez de olduğundan dolayı sürekli olarak yeni nüfus almaya devam ediyor. Bu durum vatandaşlar tarafından avantajlı gibi görülse de birçok dezavantajı da beraberinde getiriyor.

Türkiye'deki 3 büyük şehirden biri olan Ankara'nın zaten kalabalık olan nüfusunun süreli artış göstermesinin siyasi, sosyal ve ekonomik birçok sebebi olmakla beraber ekonomik ve çevresel sonuçları da olacaktır.

Ankara Nüfusunun Kalabalık Olmasının Sebebi Nedir?

Başkent olan Ankara siyasetin ve bürokrasinin merkezindeki kenttir. Birçok devlet kurumunun merkezinin Ankara olması nüfusun kalabalık olmasının sebeplerinden biridir. Ankara eğitim ve öğretim içinde tercih edilen şehirlerin başında gelir. 10 tane üniversitesi olan şehir, üniversite için de en çok tercih edilen kentlerden biridir. Ankara'yı kalabalık yapan diğer bir sebep ise gelişen hizmet sektörüdür. Hizmet sektörünün git gide genişlediği bu günlerde sektöre en aktif çalışma imkanı sunan kentlerden biri de Ankara'dır. Hizmet sektörünün kalelerinden biri olan Ankara'nın bu sebeple de nüfusu artmaktadır.

Ankara çok bilinen bir durum olmasa da Ankara'da tarım topraklarının kapladığı yerler de nüfus dağılımını etkilemektedir. Ankara'da tahmin edildiğinden daha fazla tarımsal ve ekili arazi bulunur.

Ankara'da Nüfus Artışı Devam Edecek Mi?

Son 2 yılda büyük oranda nüfus artışı gösteren Ankara'da süreç bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Bununla beraber nüfus artışının devam etmesi bir takım sorunlar da yaratabilir. Nüfus artışının fazla olması, tarım alanlarını yerleşime açmayı gerektirir. Tarımsal faaliyetlerde ülkede 6. sırada yer alan Ankara için ekonomik sonuçlar doğabilir. Yerleşmenin sıkıntıya girmesi ile gecekondulaşma artar. Üniversite için gelen genç nüfus için yeni iş olanakları yaratmak gerekir. Birçok kaynağın kullanımında artışa sebep olacak bu nüfus artışı şehrin çevre sorunlarını da artırır. Vatandaşlar için parlak bir seçenek gibi görünen başkentte yaşama fikri ve nüfus artışı birçok yeni sorun yaratabilir.