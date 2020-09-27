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- 27 Eyl 2020 - 11:50 G: 27 Eyl 2020 - 11:51

Ankara Büyükşehir mevsimlik işçilere hijyen desteğini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te tarım alanında çalışan mevsimlik işçilere hijyen desteği sağlıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Akyurt ve Kalecik’teki mevsimlik işçilerin ardından Polatlı’daki mevsimlik işçilere de maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketi dağıttı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Büyükşehir Belediyesi Başkent’te artan koronavirüs vakalarının ardından kent genelinde uyguladığı hijyen tedbirlerini artırarak sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, tarım alanında aileleriyle birlikte çalışan mevsimlik işçileri de unutmadı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Akyurt ve Kalecik’ten sonra Polatlı’da çadırlarda yaşayan mevsimlik işçilere maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketleri dağıttı.

BÜYÜKŞEHİR MEVSİMLİK İŞÇİLERİN YANINDA

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında mevsimlik işçilere salgından korunma yöntemleri hakkında da bilgi verdiklerini söyledi.

  Pandemi sürecinin başından itibaren Ankara'da yoğun bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Polatlı’nın Yenice Mahallesi’nde Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçi kardeşlerimize maske, dezenfektan ve çamaşır suyu desteğinde bulunduk” dedi.

Polatlı’daki mevsimlik işçilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Polatlı Meclis üyesi Adnan Sezgin de, “Polatlı’da tarım işçisi kardeşlerimizi ziyaret ederek, Mansur Başkanımızın desteklerini ve sevgilerini sunduk. Onların yanında olduğumuzu dile getirdik” diye konuştu. Polatlı’da mevsimlik işçi olarak çalıştığını anlatan Ömer Damar ise “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız yemek yardımından sonra şimdi de bizlere maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyu desteğinde bulundu. Bizlere her konuda destek olan Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.

27 Eyl 2020 - 11:50 Ankara- Belediyeler

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