Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Eyl 2020 - 18:46 G: 27 Eyl 2020 - 19:57

Ankaraspor - Adana Demirspor Foto

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ankaraspor ile Adana Demirspor, Osmanlı Stadyumu'da karşılaştı. Ankaraspor'un golünü atan Tunahan Keskin takım arkadaşları ile sevinç yaşadı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ankaraspor ile Adana Demirspor, Osmanlı Stadyumu'da karşılaştı. Ankaraspor'un golünü atan Tunahan Keskin takım arkadaşları ile sevinç yaşadı.

27 Eyl 2020 - 18:46 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşırı terleme nedir? Terleme Nedenleri ve Terleme karşı 10 Önlem mask
Aşırı terleme nedir? Terleme Nedenleri ve Terleme karşı 10 Önlem
Emziren Anneler Dikkat! Anne Sütünü Arttırmak İçin 5 Öneri mask
Emziren Anneler Dikkat! Anne Sütünü Arttırmak İçin 5 Öneri
MHP İstanbul İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde oylama başladı mask
MHP İstanbul İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde oylama başladı
Ankara Büyükşehir mevsimlik işçilere hijyen desteğini sürdürüyor mask
Ankara Büyükşehir mevsimlik işçilere hijyen desteğini sürdürüyor
Gittigidiyor'a "Yeşil Ofis Sertifikası" mask
Gittigidiyor'a "Yeşil Ofis Sertifikası"
Online Alışveriş Uyarısı: "Ürünlerin ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeli" mask
Online Alışveriş Uyarısı: "Ürünlerin ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeli"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL