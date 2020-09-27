Survivor Aycan Yanaç Adına "Yok Artık" Dedirten O Survivor İtirafı Geldi! "Ah Sercan Ah..."

Aycan ile Sercan'ın oldukça yakın olmaları ve yarışmanın ardından bu samimiyetlerini devam ettirmeleri, kesinlikle aşk yaşadıklarına dair iddiaları ortaya attırmış ve gündeme getirmişti. Konuyla ilgili uzun zamandır beklenen açıklama, Sercan Yıldırım'dan geldi.

Sürekli olarak sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerinin yaptığı paylaşımlara beğeni atmaları, farklı farklı yorumlar yaparak dikkat çekmeleri ve sık sık aynı yerde objektiflere yakalanmaları sebebiyle Sercan ve Aycan arasında aşk yaşandığı iddiası ortaya atılmıştı.