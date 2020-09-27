Survivor Aycan Yanaç Adına "Yok Artık" Dedirten O Survivor İtirafı Geldi! "Ah Sercan Ah..."
Koronavirüs döneminde, TV ekranlarında sürekli yeni bölüm yayınlayan ve vatandaşların tek eğlencesi haline gelen, bu sayede de reytingleri alt üst eden Survivor 2020'nin bu yıl en çok konuşulan 2 ismi ünlüler takımındaki Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım olmuştu...
Aycan ile Sercan'ın oldukça yakın olmaları ve yarışmanın ardından bu samimiyetlerini devam ettirmeleri, kesinlikle aşk yaşadıklarına dair iddiaları ortaya attırmış ve gündeme getirmişti. Konuyla ilgili uzun zamandır beklenen açıklama, Sercan Yıldırım'dan geldi.
Sürekli olarak sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerinin yaptığı paylaşımlara beğeni atmaları, farklı farklı yorumlar yaparak dikkat çekmeleri ve sık sık aynı yerde objektiflere yakalanmaları sebebiyle Sercan ve Aycan arasında aşk yaşandığı iddiası ortaya atılmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.