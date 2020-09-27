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- 27 Eyl 2020 - 20:19 G: 27 Eyl 2020 - 20:43

Survivor Aycan Yanaç Adına "Yok Artık" Dedirten O Survivor İtirafı Geldi! "Ah Sercan Ah..."

Koronavirüs döneminde, TV ekranlarında sürekli yeni bölüm yayınlayan ve vatandaşların tek eğlencesi haline gelen, bu sayede de reytingleri alt üst eden Survivor 2020'nin bu yıl en çok konuşulan 2 ismi ünlüler takımındaki Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım olmuştu...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aycan ile Sercan'ın oldukça yakın olmaları ve yarışmanın ardından bu samimiyetlerini devam ettirmeleri, kesinlikle aşk yaşadıklarına dair iddiaları ortaya attırmış ve gündeme getirmişti. Konuyla ilgili uzun zamandır beklenen açıklama, Sercan Yıldırım'dan geldi. 

Sürekli olarak sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerinin yaptığı paylaşımlara beğeni atmaları, farklı farklı yorumlar yaparak dikkat çekmeleri ve sık sık aynı yerde objektiflere yakalanmaları sebebiyle Sercan ve Aycan arasında aşk yaşandığı iddiası ortaya atılmıştı.

27 Eyl 2020 - 20:19 Ankara- Yaşam

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