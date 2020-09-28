Ankara Büyükşehir, ihyitaç sahibi vatandaşlar için ev eşyası alım ihalesi yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşları ekonomik yönden rahatlatmak amacıyla beyaz eşyadan mobilyaya kadar ev eşyası desteği sağlıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 3 bine yakın ev eşyası yardımı için alım ihalesi yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşları ekonomik yönden rahatlatmak amacıyla beyaz eşyadan mobilyaya kadar ev eşyası desteği sağlıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 3 bine yakın ev eşyası yardımı için alım ihalesi yaptı.
Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Şeffaf Yönetim” ve “Sosyal Belediyecilik” anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.
Mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulamasını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 3 bine yakın beyaz eşya, mobilya ve ev eşyasını kapsayan alım ihalesi gerçekleştirdi.
SIFIR BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA DESTEĞİ
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Ankaralı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak muhtelif ev eşyaları için yapılan ve 9 firmanın teklif sunduğu alım ihalesi ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Büyükşehir Belediyesi toplumsal dayanışma kampanyalarıyla hayırseverlerin yaptığı eşya yardımının dışında ihale yoluyla satın aldığı sıfır eşyaları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.
3 BİNE YAKIN BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 3 yıl aradan sonra düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 424 bin 859 TL olan alım ihalesiyle; evi yanan, sel mağduru ya da Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ailelere verilmek üzere 3 bine yakın sıfır eşya temin edildi.
Kanepeden yatağa, çocuk beşiğinden dolaba, televizyondan buzdolabına, çamaşır makinesinden halıya, fırınlı ve set üstü ocaktan elektrikli süpürgeye kadar çok sayıda eşyayı ihale yoluyla satın alan Büyükşehir Belediyesi, bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor.
28 Eyl 2020 - 10:19 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.