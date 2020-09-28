Yenimahalle Belediyesi SK, sezona galibiyetle başladı - Ankara

2020-2021 sezonu Hentbol Kadınlar Süper Lig’in ilk maçında Anadolu Üniversitesi GSK ile deplasmanda karşılan Yenimahalle Belediyesi SK, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig’in ilk haftasında Eskişehir’e konuk olan altın kanatlı melekler, kıran kırana mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 20-36 galip tamamladı.

Melekler Eskişehir’de hentbol dersi verdi

Porsuk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada mücadeleyi başından sonuna kadar üstün götüren Yenimahalle’nin melekleri, karşılaşmaya Hanna, Fatma, Ceylan, Beyza, Bilge, Nurceren ve kalede Fatma yedisi ile çıktı.

Bilge ve Ceylan ikilisinin üst üste attığı goller ve hızlı oyunu ile devreyi 9 -20 önde kapatan Yenimahalle, müsabakayı başından sonuna üstün götürerek rakibine hentbol dersi verdi.

Bilge ve Ceylan farkın kapanmasına izin vermedi

Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz ikilisinin yönettiği karşılaşmada Yenimahalle Belediyesi’ne galibiyeti getiren goller; Bilge (10), Ceylan (9), Beyza (5), Nurceren ve Mehtap (3), Gülcan, Hanna ve Elif (2) gol ile geldi.

Süper Lig’in ilk maçından farklı skorla ayrılarak yoluna emin adımlarla ilerleyen Yenimahalle Belediyesi SK, 4 Ekim tarihinde deplasmanda karşılaşacağı Yalıkavak Spor Kulübü maçı öncesinde moral depoladı.