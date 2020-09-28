Ankara’nın Merkezi Eskişehir Yolu’na taşınıyor

Ankaranın cazibe merkezi olarak adlandırılan Eskişehir Yolu üzerinde yer alan projelere talep artıyor. Başkent Ankaranın memur şehri olarak adlandırılmasında hiç kuşkusuz devlet kurumlarının birçoğunun burada olmasından kaynaklanıyor. Büyük bir alana yayılan Ankara İstanbuldan sonraki en kalabalık ikinci metropol. Her ne kadar memur kenti olarak adlandırılsa da aynı zamanda büyük bir öğrenci nüfusuna da ev sahipliği yapıyor. Son on yıllık dönemde Ankarada gayrimenkul sektörü açısından oldukça önemli projeler gerçekleştirildi. Büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra peş peşe hayata geçirilen konut AVM otel ofis plaza projeleri ve kamu yatırımları ile büyük bir yatırım alanı durumuna geldi.

Turyap Ankara bölge temsilciliğinden edinilen bilgiye göre Ankaranın büyüme trendinin batıya doğru genişlediği görülüyor.

ANKARANIN MERKEZI ESKIŞEHIR YOLUNA TAŞINIYOR

Ankaranın yeni yerleşim bölgeleri gün geçtikçe Eskişehir Yoluna doğru kayıyor. Ankaranın yeni cazibe merkezleri olarak gösterilen Eskişehir Yolu üzerinde Yaşamkentten sonra bulunan ve batıya uzanan bölgede yapılacak olan plan çalışmaları ile özellikle konut yatırımlarının artacağı düşünülüyor.

Ayrıca kentin batı ve güney akslarını birleştiren İncek-Çayyolu-Yaşamkent aralığında markalı konut projelerinin artarak devam edeceği öngörülüyor. Bu bölgeleri Yapracık gibi yeni alanların takip edeceği düşünülüyor.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Turyap Ankara Köşk Temsilcisi Cengiz Ülger şunları söyledi Ankaranın kuzeye doğru genişlemesi çok gerçekçi görülmüyor. Rant olarak oldukça düşük seviyelerde. Örnek vermek gerekirse Mamak ve Samsun Yolu dediğimiz bölgeler. Büyüme trendi az öncede belirttiğim gibi batı eksenine kaymış durumda. Ancak burada da şöyle bir durum var bu bölgelerde devlet arazileri oldukça fazla bu da bölgede yapılaşmalar arasında kopukluk meydana getiriyor. Sanayi bölgesi Temelli dediğimiz bölge de var ki çok ağır gelişiyor. Bulunduğumuz noktaya çok uzak bir konumda.

Ankara İstanbul gibi hızlı gelişen bir şehir değil. Memurların yoğunlukta olduğu bir bölge olduğu için alım satımlarda oldukça zorlanan bir şehir. Alıcıyı da zorluyor müteahhiti de zorluyor ki yaptığının karşılığını alamıyor. Böyle ikilem içinde bir dönemden geçiyoruz. Tabi yine yatırımlar dediğimiz gibi Eskişehir Yolu üzerinde yoğunlaşıyor.

Bugün İstanbul tarafına doğru gidecek olursak Sincan Eryaman Sarayköye hatta Yuvaköye kadar ulaştı. Fakat Eskişehir Yolunun getirdiği rantı hiçbirisi getirememiştir. Gayrimenkul almak isteyen vatandaşlar şunu iyi anlamalı çok yapılaşma oranı o bölgenin çok kaliteli olduğu anlamına gelmez. Mesela bugün Yaşamkentte 1 daire 15 milyon TLden başlıyor. Yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde ise istenen para 600 bin TL ile 800 bin TL arasında gerisini siz düşünün.

Bugünkü ekonomik sıkıntılar ve dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci sektörü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstatistiklere bakıldığında alım-satım işleri büyük oranda yavaşlamış durumda. TOKİ bile elindeki konutları ciddi oranda kampanyalar yaparak satabildi. Pursaklar ve Hasköyde satabildiklerini biliyoruz.

Üniversiteler bölgesi dediğimiz alan ODTÜ Bilkent Beytepe Çayyolu Yaşamkent ve İncek şu anda Ankaranın en çok tercih edilen bölgeleri arasında yer alıyor. Ankaranın son dönemlerde yoğun ilgi gören bölgelerinden biri olan Eskişehir Yolu hayata geçirilen markalı konut projeleriyle gayrimenkul yatırımcılarının ilgi odağı olmuş durumda. Örnek vermek gerekirse bölgede inşa edilen sıradışı projelerden biri olan Golfkenti gösterebiliriz. Ankaralılar bu projeye Eskişehir Yolu üzerinde olmasından dolayı büyük ilgi gösteriyor. Gayrimenkul yatırımcılarının ve sakin bir hayat sürmek isteyenlerin uğrak yeri olan Golfkent projesi ayrıcalıklı yaşam alanlarıyla da göz dolduruyor.

ANKARANIN OKSIJEN DEPOSU OLAN GOLF SAHALI TEK PROJESI

Turyap tarafından Ankaranın cazibe merkezi olarak adlandırılan Eskişehir Yolu üzerinde hayata geçirilen Golfkent Çankaya Üniversitesi karşısında Başkent Üniversitesi Bilkent Üniversitesi ve ODTÜye yakın konumda yer alıyor.