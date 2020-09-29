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- 29 Eyl 2020 - 09:52 G: 29 Eyl 2020 - 09:53

Ankara Akyurt'ta Bir Günde İki Temel

Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Kızık Mahalle Konağının temeli aynı gün içerisinde atıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, 20 proje hedefiyle girdikleri 2020 yılında inşaatlara hız verdiklerini söyledi.

İlk olarak sabah saatlerinde Yıldırım Mahallesi Gül Caddesinde yer alan şantiye alanında Atık Getirme Merkezi inşaatının temeli atıldı. Öğleden sonra ise Kızık Mahalle Konağı temeli Kızıklıların da katılımıyla atıldı.

Çalışmalara hız verdiklerini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık “Akyurt’un gelişimi, ileri yönde ve hızlı olacak. Çok sayıda projemiz aynı anda ilerliyor. Atık Getirme Merkezi kullanılmayan eşyalardan, eski elektronik eşyalara, beyaz eşyadan kıyafete birçok eşyanın getirileceği, geri dönüşüme katkı sağlayacak bir alan olacak. Bu malzemeler çöpe gittiğinde yeniden kullanılması mümkün olmayacağı için kayıp gözüyle bakıyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda TOKİ’den başlattığımız Sıfır Atık projemiz ile evsel atıkların da büyük oranda geri dönüşümünü sağlamaya başladık. Yıldırım ve Beyazıt Mahallelerimizi de projeye dahil ettik. Zamanla Akyurt’un tamamına yayılacak. Buraya atıklarını getiren vatandaşlarımıza, getirdikleri atık miktarına göre küçük hediyelerimiz olacak.” diye konuştu.

Kızık Mahalle Konağı hakkında da açıklama yapan Başkan Hilal Ayık “Mahallelerimizde köy kültürü tamamen yerleşik durumda. Geleneklerimiz günlük yaşama hakim halde. Eskiden konaklarda toplanılır, oyunlar oynanır, sohbetler edilirdi. Düğün ve cenazelerde insanlar konaklarda bir arada olurdu. Bu bir kültürün yansımasıdır. Mahallelerimizde buna özlem oldukça fazla. Neredeyse tüm mahallelerimizde konaklarımız var. Kullanılabilir durumda olanların tadilatını yaparak, konak olmayan mahallelerimize de yeni konaklar yaparak kültürümüze hizmet ediyoruz. Kızık konağımız ve geçtiğimiz hafta temelini attığımız Saracalar konağımız da bu hizmetin bir parçası. Gençler, ileri gelenlerden bir şeyler öğrenecek, bunu kendinden sonraki kuşaklara aktaracak. Kültür hazinemiz varlığını böyle devam ettirecek. Her iki inşaatımızın temelini dualarla attık. Kazasız, olumsuz bir durum olmadan inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Akyurt’umuza hayırlı olsun.” dedi.

29 Eyl 2020 - 09:52 Ankara/ Akyurt- Belediyeler

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