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- 11 Nis 2021 - 20:20 G: 11 Nis 2021 - 20:23

A101 Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? A101 Ankara Çalışma Saatleri 2021

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen market zincirlerinden biri olan A101'in çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uygun fiyata kaliteli hizmet sunan marketler zincirinin geniş bir müşteri kitlesi bulunuyor. Aktüel ürünleri ile de adından söz ettiren marketler zinciri yoğun olarak ziyaret ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen market zincirlerinden biri olan A101'in çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uygun fiyata kaliteli hizmet sunan marketler zincirinin geniş bir müşteri kitlesi bulunuyor. Aktüel ürünleri ile de adından söz ettiren marketler zinciri yoğun olarak ziyaret ediliyor.

A101 dar gelirli kesimlerin ilgisini çektiği gibi yüksek geliri olan kesimlerden de ilgi görüyor. Uygun fiyat politikasının yanı sıra kaliteli ürünler sunmayı hedefleyen A101 marketler zinciri geniş bir müşteri kitlesine sahip oluyor.

A101 marketler zinciri her hafta perşembe günleri getirdiği sınırlı sayıdaki aktüel ürünleri ile de vatandaşların ilgisini çekiyor. Sınırlı sayıdaki bu birbirinden farklı ürün ve avantajlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar A101'in açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. Marketler zincirinin çalışma saatleri içinde çeşitli fırsatları değerlendirmek isteyenler, "A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası tatili var mı" gibi sorulara yanıt arıyorlar.

A101 Çalışma Saatleri Nasıldır?

A101 marketler zincirinin çalışma saatleri sabah 09.000 ve akşam 21.00 arasındadır. Sabah 09.00'da açılan marketler zinciri akşam saat 21.00'a kadar sürekli olarak vatandaşlara hizmet vermektedir. Özellikle aktüel ürünlerin geldiği perşembe günleri sabah açılış saatinde marketler zincirinde ciddi bir yoğunluk yaşanmaktadır. Her gelir kesiminden vatandaşın ilgisini çeken bu ürünler sınırlı sayıda olduğu için sabah saatleri yoğunluk yaşanıyor.

A101 marketler zincirinin sabah 09.00 ve akşam 21.00 olan çalışma saatleri içinde öğle molası yoktur. Marketler zinciri nöbet sistemi ile çalıştığı için öğle arasında kapatılmasına gerek kalmamaktadır. A101 çalışanları sırayla mola yaparlar. Böylece marketler zinciri çalışanları dinlendirmek için kapanmaz.

Pandemi Kısıtlama Döneminde A101 Marketin Çalışma Saatleri

A101 hafta içi i 07.00- 20.00 arası çalışıyor. A101 Cumartesi - Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü A101 düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

A101 Çalışma Saatleri Hafta Sonları Değişiyor Mu?

A101 marketler zincirinin çalışma saatleri tüm şubelerde aynıdır. Hemen hemen tüm illerde birçok şubesi bulunan A101 marketler zincirinin çalışma saatleri haftanın her günü aynı olmakla beraber tüm şubelerde de sabittir. A101 marketler zinciri cumartesi ve pazar günleri de hafta içi olduğu gibi sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet vermektedir.

A101 Cumartesi - Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü A101 düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

11 Nis 2021 - 20:20 - Ekonomi

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