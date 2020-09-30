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- 30 Eyl 2020 - 20:51 G: 30 Eyl 2020 - 21:00

Ankara'da Asırlar Öncesinden Günümüze Köprü Kuruluyor! Türkiye'de İlk, Başka Örneği Yok...

Ergenekon'dan, Cumhuriyet'e ve günümüze kadar Türk tarihi tüm yönleriyle Türk Tarih Parkı ve Müzesi'nde sergilenecek.

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Parkı ve Müzesi inşaatı devam ediyor. Bağlıca Mahallesi'nde 55 bin metre karelik alan üzerinde inşa edilen projenin Türk dünyasında başka örneği bulunmuyor.

Proje kapsamında Ergenekon'dan Cumhuriyet'e ve günümüze Türk tarih heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda sunuluyor.

Tarihçi akademisyenlerden oluşan Akademik Çalışma Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tarihi bilgi ve belgelere dayalı olarak yürütülen çalışma tamamlandığında Türk tarihi eşsiz bir esere kavuşacak.

NELER VAR?

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, projeyle ilgili olarak detayları açıkladı. Çalışmanın çok dikkat gerektiren detaylı bir proje olduğuna dikkat çeken Demirel, "Türk Tarih Parkı ve Müzesi'nde şanlı tarihimize ait birçok unsuru bulmak mümkün olacak. Ergenekon'dan başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar tarihimizdeki dönüm noktalarını oluşturduğumuz alanlarla, heykel, rölyef, anıt ve tarihi vesikalarla anlatacağız. Göktürk Devleti alanımız, 1453 Fetih Alanımız, 17 Büyük Türk Devletleri Alanımız, Büyük Türk Düşünürleri Alanımız, İslamiyet Dönemi Önemli Türk Büyükleri Alanımız, Türk Cumhuriyetlerini temsil eden 7 Türk Büyükleri Alanlarımız ve Kurtuluş Savaşı Alanımız ve Çanakkale Savaşı Alanımız yer alacak" dedi.

ÇOK KAPSAMLI ÇALIŞMA

Projede Göktürk, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Yaşar Zeynalov gibi dünyaca ünlü ressamların panoramik resimleri ile anlatılacağını belirten Demirel, projede 7 bin metre karelik kapalı müzenin de yer aldığını söyledi. Demirel, "müze içerisinde 650 kişilik konferans salonu, çok amaçlı sanatsal sergi salonu, 10 bin kitaplık bir kütüphane ve birçok donatı hizmet verecek. Türk Tarih Parkımız, ilkokul çağındaki bir çocuğu da, lise ve üniversite eğitimi gören gencimize de tarihi araştırma yapan akademisyenlerimize de kaynaklık edecek çok kapsamlı bir çalışmadır" diye konuştu.

30 Eyl 2020 - 20:51 Ankara- Gündem

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