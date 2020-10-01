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- 01 Eki 2020 - 09:41 G: 01 Eki 2020 - 09:56

Son durum! Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 166 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 34 milyon 166 bini geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 34 milyon 166 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 18 bin 748 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 34 milyon 166 bin 631'e çıkarken, virüs saptanan 25 milyon 437 bin 12 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 710 bin 972 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 447 bin 643 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 211 bin 752 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 312 bin 584), Brezilya (4 milyon 813 bin 586), Rusya (1 milyon 176 bin 286), Kolombiya (829 bin 679), Peru (814 bin 829), İspanya (769 bin 188), Arjantin (751 bin 1), Meksika (743 bin 216), Güney Afrika (674 bin 339), Fransa (563 bin 535), Şili (462 bin 991), İran (457 bin 219), İngiltere (453 bin 264), Bangladeş (363 bin 479), Irak (362 bin 981) Suudi Arabistan (334 bin 605), Türkiye (318 bin 663), İtalya (314 bin 861), Pakistan (312 bin 806) ve Filipinler (311 bin 694)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (143 bin 962), Hindistan (98 bin 708), Meksika (77 bin 646), İngiltere (42 bin 413), İtalya (35 bin 894), Peru (32 bin 463), Fransa (31 bin 956), İspanya (31 bin 791), İran (26 bin 169), Kolombiya (25 bin 998), Rusya (20 bin 722), Güney Afrika (16 bin 937), Arjantin (16 bin 734), Şili (12 bin 741), Ekvador (11 bin 355), Endonezya (10 bin 740) ve Belçika (10 bin 16)."

01 Eki 2020 - 09:41 AA Ankara- Dünya

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