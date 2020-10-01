Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Eki 2020 - 10:20 G: 01 Eki 2020 - 10:21

Piyasalar nefesini tuttu! Rekor kıran dolar düşüşe geçti! - 1 Ekim 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7090 liradan, avro 9,0580 liradan güne başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7090 liradan, avro 9,0580 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,7070 liradan alınan dolar, 7,7090 liradan satılıyor. 9,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0580 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0830 lira olmuştu.

01 Eki 2020 - 10:20 AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak Belediyesi, 1,5 yılda 818 yapıya iskân verdi - Ankara mask
Mamak Belediyesi, 1,5 yılda 818 yapıya iskân verdi - Ankara
Son durum! Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 166 bini aştı mask
Son durum! Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 166 bini aştı
İzmir'de 11 bin litre etil alkol ele geçirildi mask
İzmir'de 11 bin litre etil alkol ele geçirildi
Ankara'da hizmet veren bin 450 EGO otobüsüne şeffaf kabin montaj işlemlerine başlandı mask
Ankara'da hizmet veren bin 450 EGO otobüsüne şeffaf kabin montaj işlemlerine başlandı
Covid-19 önlemleri yaşlıları da etkiledi! Her 4 yaşlıdan birinde 3 hastalık bulunuyor mask
Covid-19 önlemleri yaşlıları da etkiledi! Her 4 yaşlıdan birinde 3 hastalık bulunuyor
Altındağ Belediye Başkanı Balcı: "Yeni kütüphaneler yapacağız" mask
Altındağ Belediye Başkanı Balcı: "Yeni kütüphaneler yapacağız"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL