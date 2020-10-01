01 Eki 2020 - 10:20 Güncelleme: 01 Eki 2020 - 10:21
Piyasalar nefesini tuttu! Rekor kıran dolar düşüşe geçti! - 1 Ekim 2020
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7090 liradan, avro 9,0580 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7090 liradan, avro 9,0580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7070 liradan alınan dolar, 7,7090 liradan satılıyor. 9,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0830 lira olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.