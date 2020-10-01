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- 01 Eki 2020 - 13:42 G: 01 Eki 2020 - 13:57

İnşaatta iskele çöktü! Yaralılar var

Olayda yaralanan ve vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kadıköy'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'taki bir inşaatta iskele çökmesi sonucu 3 işçi inşaatın boşluk alanına düştü.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince vinç kullanılarak bulundukları yerden çıkarılan Musa D., Aydın Ç., ve Hasan Hüseyin Ö. ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Bir işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Güvenlik sebebiyle polis ekiplerince ulaşıma kapatılan sokak, bir süre sonra trafiğe açıldı.

01 Eki 2020 - 13:42 AA İstanbul- Asayiş

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