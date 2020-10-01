Ankara EGO Aktarma Süresi Kaç Dakika? Tam Akbil Aktarmada Ne Kadar Basıyor?

EGO Ankara ilinde ulaşım faaliyetlerini sürdüren ve düzenleyen kurumdur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten EGO'nun açılımı ise Ankara Havagazı, Elektrik ve Otobüs İşletme Müessesesi'dir. EGO Ankara'nın toplu taşıma ve ulaşım süreçlerini en güvenli şekilde yürütmeye çalışan firmadır. Geniş bir ulaşım ağında hizmet veren firma çoğunlukla vatandaşlardan takdir görmektedir. Rahat ve güvenli bir ulaşımın yanı sıra EGO taşıma hizmetlerini minimum ücretlerde tutar ve avantajlı hale getirmeye çalışır.

EGO sağladığı ulaşım hizmetlerinde aktarma seçeneği sunar. Yolculuk ve aktarma işlemlerini düşük ücretlerle sağlamaya çalışan firmanın resmi internet sitesinde sahip olduğu ulaşım hatlarını, ücretlerini vb. bilgileri bulmak mümkündür. Vatandaşlar Ankara ili içinde gitmek istedikleri tüm noktalara dair bilgileri bu internet sitesinde bulabilir.

EGO Aktarma Süresi İçinde Kaç Transfer İşlemi Yapılabilir?

EGO aktarma süresi 75 dakikadır. Vatandaşlar gitmek istedikleri nokta için aktarma yapmaları gerektiğinde 2 kere tam akbil basarak, fazla ücret ödemek zorunda kalmaz. Ankara içindeki ulaşım sistemini düzenli olarak kullanan vatandaşlar sahip oldukları kişiye özel elektronik kart ile 1 saat 15 dakikalık süre içerisinde aktarma yapabilirler. Bu süre içerisinde aktarma yerine geri dönüş sağlayacak vatandaşların da aktarma avantajını kullanması mümkündür.

EGO'nun 75 dakikalık aktarma süresinde 2 defa transfer işlemi yapılabilir. Uzak mesafe ulaşım yapacak ve birden fazla taşıt kullanacak vatandaşlar 75 dakika içerisinde 2 defa aktarma işlemi yapabilirler. Bu aktarmaların ikisinde de daha düşük ücret öderler.

EGO Tam Akbil Aktarma Ücreti Ne Kadar?

EGO aktarma ücreti kullanılan karta göre değişmektedir. Ulaşımda kullanılan kişiye özel elektronik kartlar tam ya da indirimli olabilmektedir. EGO tam akbil normalde 3.25 tl basarken, aktarma ücreti 1.60'dır. Tam akbil aktarma ücreti 1 lira 60 kuruşken indirimli olan akıllı kartların aktarma ücreti çok daha düşüktür. Akıllı kart indirimli tarifede ilk kullanımda 1 lira 75 kuruş harcar. İndirimli akıllı kart aktarmada ise sadece 75 kuruş basmaktadır.

EGO aktarma ücretinde sağlanan indirim sadece kişiye özel elektronik kartlarda geçerlidir. Akıllı kartı olmayan ve tek binişlik kart kullanan vatandaşlar aktarma indiriminden faydalanamaz.