Ankara Bilim Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var?

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından kurulan Ankara Bilim Üniversitesi, Ankara'da bulunan ve yeni kurulan bir üniversitedir. 17 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede fiili kuruluşu açıklanmıştır. Yeni kurulan bu üniversite ve öğrenim şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle üniversiteyi bu sene kazanan ve tercih yapan öğrenciler Ankara Bilim Üniversitesi'nin nerede olduğunu, ulaşım şartlarını, öğrenim seçeneklerini merak ediyor.

Bu sene fiili kuruluşu gerçekleşen Ankara Bilim Üniversitesi, Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindedir. Yenimahalle ilçesinin Çamlıca mahallesine kurulan üniversiteye ulaşım son derece kolaydır. Ankara'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Yneimahalle'de kurulan özel üniversite, yeni öğrencilerini bekliyor.

Ankara Bilim Üniversitesi'ne Nasıl Gidilir?

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kurulan Ankara Bilim Üniversitesine nasıl gidileceği de en çok araştırılan konulardan biridir. Okul döneminin başlayacağı bu dönemde öğrenciler üniversiteye hangi ulaşım yollarını kullanarak gidebileceğini merak ediyor.

Yenimahalle ilçesinin Çamlıca mahallesinde kurulan üniversitenin lokasyon sorunu bulunmamaktadır. Konumu gereği tüm toplu taşıma araçları ile gelinebilir. Erişimin kolay sağlandığı üniversite son derece merkezi bir konumdadır.

Ankara Bilim Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Bu sene açılan Ankara Bilim Üniversitesi'nin hazırlık ile beraber 4 farklı fakiltesi bulunmaktadır. Adından en çok söz ettiren Mimarlık ve Mühendislik fakültesi dışında, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi de olan üniversite bu alanların hepsinde eğitim ve öğretim sağlayacaktır.

Ankara Bilim Üniversitesi Mimarlık Ve Mühendislik Fakültesi Bölümleri;

· Bilgisayar Mühendisliği

· Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

· Yazalım Mühendisliği

· Endüstri Mühendisliği

Ankara Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Bölümleri;

· Film Tasarım ve Yönetimi

· Yeni Medya ve İletişim

· İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bölümleri;

· İngilizce Mütercim Tercümanlık

· Yönetim Bilişim Sistemleri

· Psikoloji

Ankara Bilim Üniversitesi yeni açılmasından kaynaklı olarak çok fazla bölüme sahip değildir ancak bölümlerinin çoğunda İngilizce eğitim verilmektedir. Öğrencilerine çeşitli burs imkanları da sunan üniversite kaliteli eğitim sunmak için hazırlanmaktadır.