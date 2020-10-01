Ankara Beypazarı'nda Koronavirüs Denetimi Gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Beypazarı’nda faaliyet gösteren işyerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği konularında denetimler gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Beypazarı’nda faaliyet gösteren işyerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği konularında denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlere İlçe Kaymakamı Temel AYCA, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Osman KARADEDE, İlçe Emniyet Müdürü Hasan ÜNLÜ, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem UZUN, Kamu kurum müdürleri, ilgili oda ve müdürlük temsilcileri ile kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri katıldı.
01 Eki 2020 - 14:25 Ankara/ Beypazari- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.