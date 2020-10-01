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- 01 Eki 2020 - 14:25 G: 01 Eki 2020 - 14:36

Ankara Beypazarı'nda Koronavirüs Denetimi Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Beypazarı’nda faaliyet gösteren işyerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği konularında denetimler gerçekleştirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Beypazarı’nda faaliyet gösteren işyerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği konularında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlere İlçe Kaymakamı Temel AYCA, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Osman KARADEDE, İlçe Emniyet Müdürü Hasan ÜNLÜ, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem UZUN, Kamu kurum müdürleri, ilgili oda ve müdürlük temsilcileri ile kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri katıldı.

01 Eki 2020 - 14:25 Ankara/ Beypazari- Belediyeler

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