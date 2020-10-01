Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2018 yılında Gazi Üniversitesinden ayrılmıştır. Yeni kurulan bir üniversite değildir. 2018 yılının mayıs ayında Gazi Üniversitesi'ndeki bazı bölümleri bünyesine katarak farklı bir yerde kurulmuştur.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin akademik kadrosu, Gazi Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra değişmemiştir. İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim veren üniversite birçok alanda Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden biri olarak kendini kanıtlamıştır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Nerede?

Ankara'da bulunan Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin 4 farklı bölgede kampüsü bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi'nden ayrılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesindeki fakülteleri farklı kampüslere yerleştirmiştir. Üniversitenin kampüsleri ise Gazi Mahallesi, Beşevler, Gölbaşı ve Polatlı'dadır. Tüm kampüslere toplu taşıma ile ulaşım mümkündür. Merkezi ve bilinen bölgelere yerleştirilen fakülteler öğrencileri de ulaşım açısından sıkıntıya sokmamıştır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Hangi Fakülteler ve Bölümler Var ?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazi Üniversitesi'nden ayrılmasına rağmen geniş bir fakülte ve bölüm skalasına sahiptir. Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde fakültelerin ve bölümlerin dışında, yüksek okul, meslek yüksek okulları da bulunur. Birçok alana dair geniş eğitim seçeneği sunan üniversite, Gazi Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra eğitim kalitesini düşürmemiştir.

Edebiyat Fakültesi Bölümleri;

· İngiliz Dili ve Edebiyatı

· Tarih

· Arkeoloji

· Türk Halkbilimi

· Felsefe

· Sanat Tarihi

· Fransız Dili ve Edebiyatı

Güzel Sanatlar Fakültesi

· Fotoğraf ve Video

· Görsel İletişim Tasarımı

· Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

· Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

· Sağlık Yönetimi

· Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

· Maliye

İletişim Fakültesi Bölümleri

· Gazetecilik

· Halkla İlişkiler ve Tanıtım

· Radyo, Televizyon ve Sinema

Fen Edebiyat Fakültesi

· Biyoloji

· Matematik

· Tarih

· Türk Dili ve Edebiyatı

· Fizik

Sanat Ve Tasarım Fakültesi Bölümleri

· El Sanatları

· Geleneksel Türk Sanatları

· Görsel Sanatlar

· Moda Tasarımı

· Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

· Tekstil Tasarımı

Turizm Fakültesi Bölümleri

· Rekreasyon Yönetimi

· Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

· Turizm İşletmeciliği