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- 01 Eki 2020 - 16:55 G: 01 Eki 2020 - 17:06

Böyle evlat olmaz olsun! Ailesini bıçakla tehdit edip polise saldırdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ailesini bıçakla tehdit eden ve eve gelen polislere saldıran şüpheli, tabancayla etkisiz hale getirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ailesini bıçakla tehdit eden ve eve gelen polislere saldıran şüpheli, tabancayla etkisiz hale getirildi.

Muhammet T. (24), Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki evlerinde annesi R.T. ve ablası A.S'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine A.S, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp yardım istedi.

Eve giderek kapıyı çalan polisler, Muhammet T'yi elindeki bıçağı bırakması konusunda uyardı.

Şüpheli, defalarca ikaz edilmesine rağmen kapı açıldığında görevlilere bıçakla saldırdı.

Ekipler tarafından tabancayla vurularak yaralanan Muhammet T, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlının, "uyuşturucu kullanmak, görevli memura mukavemet, kasten yaralama" suçlarından emniyette 13 kaydı bulunduğu öğrenildi.

01 Eki 2020 - 16:55 AA Bursa- Asayiş

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