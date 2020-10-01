Böyle evlat olmaz olsun! Ailesini bıçakla tehdit edip polise saldırdı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ailesini bıçakla tehdit eden ve eve gelen polislere saldıran şüpheli, tabancayla etkisiz hale getirildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ailesini bıçakla tehdit eden ve eve gelen polislere saldıran şüpheli, tabancayla etkisiz hale getirildi.
Muhammet T. (24), Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki evlerinde annesi R.T. ve ablası A.S'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine A.S, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp yardım istedi.
Eve giderek kapıyı çalan polisler, Muhammet T'yi elindeki bıçağı bırakması konusunda uyardı.
Şüpheli, defalarca ikaz edilmesine rağmen kapı açıldığında görevlilere bıçakla saldırdı.
Ekipler tarafından tabancayla vurularak yaralanan Muhammet T, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlının, "uyuşturucu kullanmak, görevli memura mukavemet, kasten yaralama" suçlarından emniyette 13 kaydı bulunduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.