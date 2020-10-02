Mobil EBA Otobüsü Yola Çıktı - Ankara

Eğitime verdiği desteklerine bir yenisini daha ekleyen Mamak Belediyesi, 8 Aile Merkezi ve Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde hizmete açtığı EBA sınıflarının ardından, EBA Mobil eğitim otobüsü hizmetini devreye soktu. 5 mahallede, 5 gün hizmet verecek Mobil EBA Otobüsü sayesinde ekonomik durumu olmayan, bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonu olmayan ya da internet erişimi olmayan öğrenciler eğitim görecek. Ayrıca aynı evde birden fazla öğrenci varsa ve dersleri çakışıyorsa bu durumda da devreye giren Mobil EBA otobüsü, eğitimi öğrencilerin ayağına götürüyor. 7 bilgisayarla, 7 öğrenciye hizmet verecek şekilde dizayn edilen ve randevu sistemiyle çalışacak Mobil EBA Otobüsü’nde koronavirüs tedbirleri de alınmış durumda. Öğrencilerin girişte maske kontrolleri yapılıyor, ateşleri ölçülerek, elleri dezenfekte ediliyor.

Uzaktan eğitimi yakın kılıyoruz

Mobil araçta kurulan alt yapı sayesinde Canlı derse ve EBA’ya giren öğrencilere Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da eşlik etti. Öğrencilere başarı dileyen Başkan Köse, “Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır okullarından uzak kalan öğrencilerimiz artık uzaktan eğitimle de olsa derslerine başladı. Biz de bu süreçte uzaktan eğitime katılma imkânı bulamayan yavrularımız için Mobil EBA Destek Noktası'nı oluşturduk. Biz bu süreçte internet erişimi olmayan hiçbir çocuğumuz kalsın istemiyoruz. Bu nedenle de EBA Destek noktaları açarak bunları öğrencilerimize duyuruyoruz. Öğrencilerimizin hizmetine sunduğumuz Mobil aracımızın tüm internet altyapısı ve bilgisayar kurulumları da belediyemizce hazır hale getirildi. Çocuklarımıza elimizden gelen tüm imkanları sağlayarak, uzaktan eğitimi yakın kılmak için çaba içerisindeyiz” dedi.