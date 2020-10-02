Tam ANKARAKART’lara pandemi ayarı

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Başkent’te toplu taşıma araçlarının kullanımına yeni düzenlemeler getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulamasının işletilmesi yönündeki önerisi karşılık buldu. İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulamasına geçilmesi yönündeki kararının ardından çalışmalarını tamamlayan EGO Genel Müdürlüğü, tam ANKARAKART sahibi vatandaşların en geç 16 Ekim 2020 tarihine kadar kartlarını “www.ankarakart.com.tr” adresi üzerinden kişiselleştirmeleri uyarısında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sosyal medyadan seslenerek, “COVID-19’a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz” çağrısında bulundu. Bakan Koca da Başkan Yavaş’a teşekkür ederek, “Covid pozitif ve şüpheliler HES uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün” sözleriyle çağrıya olumlu yanıt verdi.

Başkan Yavaş’ın bu önerisi karşılık buldu ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulamasına geçilmesi kararını aldı.

TAM ANKARAKART KULLANANLAR KARTLARINI KİŞİSELLEŞTİRECEK

Salgınının önlenmesi amacıyla alınan karar sonrası harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Teknik çalışmalarını tamamlayan EGO Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada; “Toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulama zorunluluğu kararı nedeniyle tam ANKARAKART kullanan vatandaşlarımızın toplu taşıma hizmetlerimizde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için ulaşım kartlarını “www.ankarakart.com.tr” sitesine üye olarak ‘kişiselleştirmeleri’ gerekmektedir” denildi.

16 EKİM’E KADAR KİŞİSELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Mevcut durumda aktif görünen 4 milyon 881 bin 473 adet tam ANKARAKART’ın bulunduğuna dikkat çeken EGO Genel Müdürlüğü bu kartlardan 301 bin 93 adedinin daha önce kişiselleştirildiğini bildirdi.

Kişiselleştirme işleminin yapılabilmesi için “www.ankarakart.com.tr” sitesinde yer alan “ANKARAKART Online İşlemler, ANKARAKART Tanımlama” menüsüne girilerek, kartların ön ve arka yüzünde yazılı kart numaralarının yazılması gerekiyor.

Online işlemlerde açılan hesaptan ANKARAKART’larını tanımlayan vatandaşlar; hem kart hareketlerini inceleyebilecek hem de çalınma ya da kaybolma durumunda kartlarında kalan bakiyeyi yeni tam ANKARAKART’larına yükleyebilecek.

Sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması, hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesinin sağlanabilmesi için tam ANKARAKART’a sahip olan vatandaşların, en geç 16 Ekim 2020 tarihine kadar kartlarını kişiselleştirmesi gerekiyor.