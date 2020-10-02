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- 02 Eki 2020 - 21:14 G: 02 Eki 2020 - 21:27

MKE Ankaragücü – Hes Kablo Kayserispor Foto Galeri

Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü oyuncusu El Hadji Assane Diousse (14) rakibi İlhan Parlak (23) ile mücadele etti.

Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü oyuncusu El Hadji Assane Diousse (14) rakibi İlhan Parlak (23) ile mücadele etti.

02 Eki 2020 - 21:14 AA Ankara- Spor

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