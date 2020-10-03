Konya'da Sultan Selim Camisi'nde Azerbaycan için Fetih suresi okundu
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesi ve salgın hastalıklardan kurtuluş için hatim duası yapılan programda, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon adına Fetih suresi okundu.
"Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı kapsamında yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) salgını için hatim duası yapıldı, Azerbaycan için Fetih suresi okundu.
Cihannüma Derneği Konya İl Temsilciliği ve Konya İl Müftülüğünün Sultan Selim Camisi'nde organize ettiği programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş çocukları ile katıldı.
Program öncesinde katılımcılara maske takılması, seccade ile gelinmesi ve sosyal mesafenin korunması uyarısında bulunuldu.
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesi ve salgın hastalıklardan kurtuluş için hatim duası yapılan programda, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon adına Fetih suresi okundu.
Yapılan duaların ve kılınan sabah namazının ardından Poçanoğlu ve cami cemaati, salgın ve Azerbaycan'ın operasyonu için dua etti.
Sabah namazı programı ayrıca Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Ereğli, Kulu ve Seydişehir'de de gerçekleştirildi.
03 Eki 2020 - 10:35 AA Konya- Kültür - Sanat
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.