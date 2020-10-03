Ankara Mamak Aile Merkezleri'nden renkli dokunuş
Bugüne kadar yüzlerce kadına meslek edindirmenin yanı sıra aile bütçelerine de katkı sunacak çalışmalara imza atan Mamak Belediyesi, bir süredir pandemi nedeniyle kurslarına ara verdiği Aile Merkezlerinde üretmeye devam ediyor.
Bugüne kadar yüzlerce kadına meslek edindirmenin yanı sıra aile bütçelerine de katkı sunacak çalışmalara imza atan Mamak Belediyesi, bir süredir pandemi nedeniyle kurslarına ara verdiği Aile Merkezlerinde üretmeye devam ediyor.
Başak Mahallesi Aile Merkezi hocaları tarafından yine Mamak Belediyesi tarafından Peyami Sefa mahallesinde kreşe dönüştürülen tesis için rengarenk oyun halısı dikildi.
Miniklerin bazı etkinliklerini yere oturarak yapmak durumunda kalmaları, oyun oynama, kitap okuma gibi çeşitli faaliyetlerinde yerde konforlu bir şekilde oturmalarını sağlamak amacıyla dikilen oyun halıları, önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek kreş, rengarenk halıları ve bir kucak oyuncak ile minik misafirlerini bekleyecek.
03 Eki 2020 - 11:09 Ankara/ Mamak- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.