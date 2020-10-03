Sahilde toplanan çöplerle tatilcilere esprili tepki

Kırklareli'nin Karadenize sahili bulunan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde temizlik işçileri, sahilde tatilcilerin geride bıraktığı çöpleri doldurdukları torbalarla Trakya şivesi ile "atma beya" yazarak esprili tepki gösterdi.

Kıyıköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, 5 saat süren temizlik çalışmasında Sazlıdere, Kazliman sahillerinde halkın bölgede bıraktığı 120 torba çöp toplandı.

Ekipler, çöplerini geride bırakan tatilcilere tepki amacıyla çöp torbalarıyla Trakya şivesi ile "atma beya" yazdı.

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, bu güzel doğanın bu şekilde kirletilmemesi gerektiğini bildirdi.

Ekipler ile bölgede çalışma yaptıklarını ve farkındalık oluşturmak amacıyla çöplerle "atma beya" yazdıklarını ifade eden Sevinç, tatilcilerin biraz daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti.