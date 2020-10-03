Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Eki 2020 - 16:09 G: 03 Eki 2020 - 16:10

Sahilde toplanan çöplerle tatilcilere esprili tepki

Kırklareli'nin Karadenize sahili bulunan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde temizlik işçileri, sahilde tatilcilerin geride bıraktığı çöpleri doldurdukları torbalarla Trakya şivesi ile "atma beya" yazarak esprili tepki gösterdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kırklareli'nin Karadenize sahili bulunan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde temizlik işçileri, sahilde tatilcilerin geride bıraktığı çöpleri doldurdukları torbalarla Trakya şivesi ile "atma beya" yazarak esprili tepki gösterdi.

Kıyıköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, 5 saat süren temizlik çalışmasında Sazlıdere, Kazliman sahillerinde halkın bölgede bıraktığı 120 torba çöp toplandı.

Ekipler, çöplerini geride bırakan tatilcilere tepki amacıyla çöp torbalarıyla Trakya şivesi ile "atma beya" yazdı.

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, bu güzel doğanın bu şekilde kirletilmemesi gerektiğini bildirdi.

Ekipler ile bölgede çalışma yaptıklarını ve farkındalık oluşturmak amacıyla çöplerle "atma beya" yazdıklarını ifade eden Sevinç, tatilcilerin biraz daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

03 Eki 2020 - 16:09 AA - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Asker ailesine yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ankara'da Asker Ailesine 800 TL Yardım başvurusu nereye nasıl yapılır? mask
Asker ailesine yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ankara'da Asker Ailesine 800 TL Yardım başvurusu nereye nasıl yapılır?
Kazada ölen genç doğum gününde çiçek ve çikolata dağıtılarak anıldı mask
Kazada ölen genç doğum gününde çiçek ve çikolata dağıtılarak anıldı
Gölbaşı Belediyesi 3 Bin Kasımpatıyı Dikim İçin Hazırladı… mask
Gölbaşı Belediyesi 3 Bin Kasımpatıyı Dikim İçin Hazırladı…
Keçiören Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Ankara mask
Keçiören Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Ankara
Canan Karatay'dan Kovid-19 tavsiyeleri mask
Canan Karatay'dan Kovid-19 tavsiyeleri
Ankara Mamak Aile Merkezleri'nden renkli dokunuş mask
Ankara Mamak Aile Merkezleri'nden renkli dokunuş

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL