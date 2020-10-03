Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Eki 2020 - 15:59 G: 03 Eki 2020 - 16:16

18 Yaş Altı Engelli Maaşı Nasıl Alınır 2020? Ankara 18 Yaş Altı Engelli Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı web sayfasında Sosyal yardım programları başlığı altında yer alan Engelli Yakını Aylığı (18 Yaşından küçük engelliler) Yapılan Yardımlar yer almıştır.

18 Yaş Altı Engelli Maaşı Nasıl Alınır? 18 yaş altı engelli maaşı almak isteyen vatandaşların gerekli bazı şartları yerine getirmesi gerekir. 18 yaşından küçük minumum %40 oranında engeli olan bir kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların başvurabilecekleri bu yardım belli şartların oluşmasına bağlı olarak verilmektedir.

Aylık Ödeme Miktarı 537,09 TL PTT aracılığıyla ödenir.  Başvuruyu %40 ve üzerin engelli raporu olan vatandaşların, 18 yaş üstü aile yakınları başvuru yapabilmektedir.

18 Yaş Altı Engelli Maaşı Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

18 Yaş Altı Engelli Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır? Hangi Belgeler Gereklidir?

18 yaş altı engelli maaşı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf'larına yapılmaktadır. Vatandaşlar bağlı bulundukları ilçedeki vakfa gerekli belgelerle başvuru yapabilir.

18 yaş altı engelli maaşı için yapılacak başvuruda hastaneden alınacak Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nun bulunması gerekir. Başvuru yapacak kişi, engellinin annesi ya da babası değil ise velayet belgesine ihtiyaç duyulur. Başvuru için gerekli diğer belge ise ikametgahtır. 18 yaş altı engelli maaşı alacak kişinin, engelli kişi ile aynı yerde yaşıyor olması gerekmektedir.

18 Yaş Altı Engelli Maaşı Başvurusu Şartları Nelerdir?

18 yaş engelli maaşı, %40 ve üstünde engeli olan yetişkin olmayan kişinin bakımını üstlenen vatandaşlara verilmektedir. Maaşı almak isteyen kişinin engelli kişi ile aynı adreste ikamet etmesi gerekmektedir. Farklı yerde yaşadığı takdirde maaş verilmez. İkametgah adresi aynı olduğu halde fiili olarak başka yerde yaşadığı anlaşılan kişilerin engelli maaşları kesilmektedir.

Engelli maaşı alacak anne babanın ya da velayet sahibi kişinin SGK kaydının olmaması gerekir. Sigortalı işi olan vatandaşlar engelli maaşı alamazlar. Sigorta kaydının yanı sıra bu maaşı almak için hanede kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırının üstünde de olmaması gerekmektedir. 18 yaş altı engelli maaşı muhtaç durumunda olan aileler için verilmektedir.

18 yaş altı engelli maaşını, ayrıca kendisi için de engelli maaşı alan kişilere belli durumlarda verilir. Kendi engelli maaşı olan kişinin 18 yaş altı için de engelli maaşı alabilmesi için kendi engel durumunun %70'in altında olması gerekir. %70'in üstünde engeli olan birinin bir başka engelli kişiye bakması mümkün olmadığı için bu kişiler 18 yaş altı engelli maaşı alamaz.

03 Eki 2020 - 15:59 Ankara- Yaşam

# SOSYAL YARDIMLAR - DEVLET DESTEĞİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Koruyucu aile nasıl olunur? Koruyucu anne nasıl olunur? mask
Koruyucu aile nasıl olunur? Koruyucu anne nasıl olunur?
Asker ailesine yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ankara'da Asker Ailesine 800 TL Yardım başvurusu nereye nasıl yapılır? mask
Asker ailesine yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ankara'da Asker Ailesine 800 TL Yardım başvurusu nereye nasıl yapılır?
Kömür ve Yakacak Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır 2020? Ankara Kömür ve Yakacak Yardımı nasıl nereden Alınır? mask
Kömür ve Yakacak Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır 2020? Ankara Kömür ve Yakacak Yardımı nasıl nereden Alınır?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ateş Nasıl Düşürülür? Yüksek Ateşe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? mask
Ateş Nasıl Düşürülür? Yüksek Ateşe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?
Koruyucu aile nasıl olunur? Koruyucu anne nasıl olunur? mask
Koruyucu aile nasıl olunur? Koruyucu anne nasıl olunur?
Sahilde toplanan çöplerle tatilcilere esprili tepki mask
Sahilde toplanan çöplerle tatilcilere esprili tepki
18 Yaş Altı Engelli Maaşı Nasıl Alınır 2020? Ankara 18 Yaş Altı Engelli Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır? mask
18 Yaş Altı Engelli Maaşı Nasıl Alınır 2020? Ankara 18 Yaş Altı Engelli Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır?
Asker ailesine yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ankara'da Asker Ailesine 800 TL Yardım başvurusu nereye nasıl yapılır? mask
Asker ailesine yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ankara'da Asker Ailesine 800 TL Yardım başvurusu nereye nasıl yapılır?
Kazada ölen genç doğum gününde çiçek ve çikolata dağıtılarak anıldı mask
Kazada ölen genç doğum gününde çiçek ve çikolata dağıtılarak anıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL