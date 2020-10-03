18 Yaş Altı Engelli Maaşı Nasıl Alınır 2020? Ankara 18 Yaş Altı Engelli Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır?

18 Yaş Altı Engelli Maaşı Nasıl Alınır? 18 yaş altı engelli maaşı almak isteyen vatandaşların gerekli bazı şartları yerine getirmesi gerekir. 18 yaşından küçük minumum %40 oranında engeli olan bir kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların başvurabilecekleri bu yardım belli şartların oluşmasına bağlı olarak verilmektedir.

Aylık Ödeme Miktarı 537,09 TL PTT aracılığıyla ödenir. Başvuruyu %40 ve üzerin engelli raporu olan vatandaşların, 18 yaş üstü aile yakınları başvuru yapabilmektedir.

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18 Yaş Altı Engelli Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır? Hangi Belgeler Gereklidir?

18 yaş altı engelli maaşı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf'larına yapılmaktadır. Vatandaşlar bağlı bulundukları ilçedeki vakfa gerekli belgelerle başvuru yapabilir.

18 yaş altı engelli maaşı için yapılacak başvuruda hastaneden alınacak Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nun bulunması gerekir. Başvuru yapacak kişi, engellinin annesi ya da babası değil ise velayet belgesine ihtiyaç duyulur. Başvuru için gerekli diğer belge ise ikametgahtır. 18 yaş altı engelli maaşı alacak kişinin, engelli kişi ile aynı yerde yaşıyor olması gerekmektedir.

18 Yaş Altı Engelli Maaşı Başvurusu Şartları Nelerdir?

18 yaş engelli maaşı, %40 ve üstünde engeli olan yetişkin olmayan kişinin bakımını üstlenen vatandaşlara verilmektedir. Maaşı almak isteyen kişinin engelli kişi ile aynı adreste ikamet etmesi gerekmektedir. Farklı yerde yaşadığı takdirde maaş verilmez. İkametgah adresi aynı olduğu halde fiili olarak başka yerde yaşadığı anlaşılan kişilerin engelli maaşları kesilmektedir.

Engelli maaşı alacak anne babanın ya da velayet sahibi kişinin SGK kaydının olmaması gerekir. Sigortalı işi olan vatandaşlar engelli maaşı alamazlar. Sigorta kaydının yanı sıra bu maaşı almak için hanede kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırının üstünde de olmaması gerekmektedir. 18 yaş altı engelli maaşı muhtaç durumunda olan aileler için verilmektedir.

18 yaş altı engelli maaşını, ayrıca kendisi için de engelli maaşı alan kişilere belli durumlarda verilir. Kendi engelli maaşı olan kişinin 18 yaş altı için de engelli maaşı alabilmesi için kendi engel durumunun %70'in altında olması gerekir. %70'in üstünde engeli olan birinin bir başka engelli kişiye bakması mümkün olmadığı için bu kişiler 18 yaş altı engelli maaşı alamaz.