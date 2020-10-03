Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Eki 2020 - 17:50 G: 03 Eki 2020 - 18:46

Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri

Ülkemizde Mart ayından beri kendisini gösteren ve Aralık ayından beri de tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü, kendisinden önceki hayatımızda ciddi değişikliklere neden oldu. Corona virüsünün görüldüğü ülkelerde, virüsün halk arasındaki yayılımını engellemek adına pek çok önlem alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ülkemizde Mart ayından beri kendisini gösteren ve Aralık ayından beri de tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü, kendisinden önceki hayatımızda ciddi değişikliklere neden oldu. Corona virüsünün görüldüğü ülkelerde, virüsün halk arasındaki yayılımını engellemek adına pek çok önlem alındı. Virüs ülkemizde görüldükten sonra, aynı önlemler Türkiye’de de kendisini göstermeye başladı. Artık maske olmadan dışarıda gezmek, virüs kapma riskini ciddi anlamda yükselttiği için yasak.

Corona virüsünün ciddi anlamda etkilediği şeylerden birisi, iş dünyası oldu. Özellikle toplulukların bulunduğu iş yerleri, uzun bir süreliğine kapalı kaldı. Şimdilerde yeniden faaliyete geçen iş yerleri, yeni düzene uygun olacak şekilde hizmet vermeye devam etmekle yükümlü. corona virüsünden etkilenen alanlardan birisi semt pazarları oldu. Semt pazarları, kurulduğu andan toplanacağı ana kadar en kalabalık alanlardan birisi oluyor. Bu nedenle virüsün yayılma olasılığının en yüksek olduğu alanlar arasında da başta geliyor. Buna bağlı olarak, corona virüsünden sonra pek çok belediye, pazar yerleriyle ilgili olarak da yeni düzenlemelere gitti. Kurulan pazar yerlerinin hem günlerinde hem de yerlerinde değişiklik oldu.

Yenimahalle Pazar Günleri

Semt pazarları, haftanın farklı günlerinde kuruluyor olsa da birçoğu hafta sonuna da denk geliyor. Hafta sonu kurulan pazar yerleri, sokağa çıkma yasağına bağlı olarak zarara uğramaya başladı. Bu nedenle bazı belediyeler, hafta sonu kurulan semt pazarlarıyla ilgili değişiklik yapmayı uygun gördü. Semt pazarlarında değişiklik yapılan yerlerden birisi Yenimahalle oldu. Ankara Yenimahalle’de kurulan pazar, hafta sonuna denk geldiği için hem o çevrede oturan halk hem de pazarcılar mağdur oldu. Mağduriyetin karşılanması adına da Yenimahalle’nin bağlı olduğu belediye, pazarların kurulma günü ve gün değişikliği nedeniyle de kurulma yerinde değişiklik yaptı. Yenimahalle’de hafta sonu kurulan pazarlar, halka artık hafta içi kurulmaya başlandı. Böylece hem pazarcılar zarara girmemiş oldu hem de halk sebze ve meyve ihtiyacını pazardan karşılamaya devam etti. Yenimahalle’de, corona virüsü nedeniyle değişikliğe giden semt pazarları, hafta içi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olacak şekilde halk pazarları vatandaşa hizmet veriyor.

Ankara Yenimahalle Semt Pazarları Şunlardır:

KÜÇÜKMESA SEMT PAZARI

Adres: Yenibatı Mah. 2026 Cadde ile 2351 sokak arası

Pazar Günü: Pazartesi

KARŞIYAKA SEMT PAZARI

Adres: Karşıyaka 911. Cadde üzeri

Pazar Günü: Pazartesi

AŞAĞI YAHYALAR SEMT PAZARI

Adres: Aşağı Yahyalar Mah. 979 ile 980-986. sokak arası

Pazar Günü: Pazartesi

ATA MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Ata Mah. Mavi Yıldız Cad.3768. Sk.

Pazar Günü: Salı

İNÖNÜ SEMT PAZARI 

Adres: İnönü Mah. 1617 Cad. ile 1793--1794 Sokak arası

Pazar Günü: Salı

GAZİ MAHALLESİ SEMT PAZARI 

Adres: Gazi Mah. Polatlı Cad. üzeri

Pazar Günü: Salı

SUADİYE SEMT PAZARI 

Adres: Yenimahalle Suadiye Caddesi üzeri

Pazar Günü: Salı

MACUN MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Macun Mah. Toki Konutları altı 204. Cad.

Pazar Günü: Salı

KENTKOOP SEMT PAZARI

Adres: Kentkoop Mah. 1843 ile 1844 sokak arası

Pazar Günü: Çarşamba

ANDAŞ SEMT PAZARI

Adres: Uğur Mumcu Mah. 1612. Cad. ile 1617 Cad. Köşesi

Pazar Günü: Çarşamba

YENİMAHALLE ÇARŞAMBA SEMT PAZARI 

Adres: Yenimahalle İvedik Cad. Asım Bey Sk. ile Aşık Çelebi Sk.

Pazar Günü: Çarşamba

ŞENTEPE KAPALI SEMT PAZARI

Adres: Şentepe Aydan Cadde - Karahöyük Cd. arası

Pazar Günü: Çarşamba

ERGAZİ SEMT PAZARI

Adres: Ergazi mah. 1826 Sk. ile 1828 sokak arası

Pazar Günü: Perşembe

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK SEMT PAZARI

Adres: K.Hamam Caddesi 483 Sk. ile Midyat Sk. arası

Pazar Günü: Perşembe

YAKACIK SEMT PAZARI

Adres: Yakacık Mah. 4000 Sk. ile 3589 Sokak arası

Pazar Günü: Perşembe

KARDELEN SEMT PAZARI

Adres: Kardelen Mah. 2026 Cad. ile 2040 Sokak köşesi

Pazar Günü: Cuma

VARLIK PAZAR YERİ

Adres: Varlık Mah. Muhtarlığı yanı Yayın Sk.

Pazar Günü: Cuma

DEMETEVLER SEMT PAZARI 

Adres: Demetevler 360. Cad. ile 361 Cad. arası

Pazar Günü: Cuma

PAMUKLAR MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Pamuklar Mah. Sivas Cad. No: 37 Şentepe

Pazar Günü: Cuma

KUZEY YILDIZI MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Kuzey Yıldızı Mah. Sağlık Ocağı yanı

Pazar Günü: Cuma

BATI SİTESİ SEMT PAZARI

Adres: Batı Sitesi Mah.2026 Cad. ile 2336--2340 Sokak arası

Pazar Günü: Cumartesi

TURGUT ÖZAL MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Turgut Özal Mah. 2164. Cd. 2168. Sk. 

Pazar Günü: Cumartesi

SERHAT MAHALLESİ SEMT PAZARI 

Adres: Serhat Mah. 1297. Cd. 1307. Sk. ile 1312. sokak arası

Pazar Günü: Cumartesi

KALETEPE SEMT PAZARI

Adres: Kaletepe Mah.854. Sk. ile 862. sokak arası

Pazar Günü: Cumartesi

ÇAMLICA SEMT PAZARI

Adres: Demet Lalegül Nüfus Müdürlüğü YanıI 123 Cad. üzeri

Pazar Günü: Cumartesi

BATIKENT KAPALI SEMT PAZARI 

Adres: Batıkent Başkent Bulvarı 1994. Sk. ile 1995 sokak arası

Pazar Günü: Pazar

YENİMAHALLE PAZAR PAZARI 

Adres: Yenimahalle İvedik Cad. Asım Bey Sk. ile Aşık Çelebi sk.

Pazar Günü: Pazar

03 Eki 2020 - 17:50 Ankara/ Yenimahalle- Yaşam

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor? mask
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor?
Efsane Başkan Doğan Taşdelen’in adı ÇSM’de yaşayacak - Ankara mask
Efsane Başkan Doğan Taşdelen’in adı ÇSM’de yaşayacak - Ankara
 Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Turgut ile bir araya geldi mask
 Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Turgut ile bir araya geldi
ASKİ’nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru mask
ASKİ’nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru
Altındağın 24 parkı sil baştan yenilendi mask
Altındağın 24 parkı sil baştan yenilendi
Ankara Başkent Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var? mask
Ankara Başkent Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var?
Ankara hangi bölgede yer alır? Ankara Hangi coğrafi bölgededir? mask
Ankara hangi bölgede yer alır? Ankara Hangi coğrafi bölgededir?
Ankara’da Yardım parası nasıl alınır! Ankara Valiliği ve Kaymakamlık desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? mask
Ankara’da Yardım parası nasıl alınır! Ankara Valiliği ve Kaymakamlık desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir? mask
Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir?
Ankara Gezilecek Yerler Listesi - Ankara'nın Ünlü Yerleri mask
Ankara Gezilecek Yerler Listesi - Ankara'nın Ünlü Yerleri
# YENİMAHALLE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Yenimahalle’de savunma sanatı kursları başlıyor mask
Ankara Yenimahalle’de savunma sanatı kursları başlıyor
Yenimahalle Belediyesi, dezenfekte işlemlerine hız verdi - Ankara mask
Yenimahalle Belediyesi, dezenfekte işlemlerine hız verdi - Ankara
Yenimahalle’de 300 ağaç toprakla buluştu - Ankara mask
Yenimahalle’de 300 ağaç toprakla buluştu - Ankara
Yenimahalle’nin modern pazarlarına bir yenisi ekleniyor mask
Yenimahalle’nin modern pazarlarına bir yenisi ekleniyor
Yenimahalle Belediyesi SK, sezona galibiyetle başladı - Ankara mask
Yenimahalle Belediyesi SK, sezona galibiyetle başladı - Ankara
Bozkırın Tezenesi Yenimahalle'de anıldı - Ankara mask
Bozkırın Tezenesi Yenimahalle'de anıldı - Ankara
# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor? mask
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor?
Ankara'da Otellerde Hes kodu Zorunlu Mu? Hes Kodu Nedir, Nasıl Alınır? mask
Ankara'da Otellerde Hes kodu Zorunlu Mu? Hes Kodu Nedir, Nasıl Alınır?
Ankara'da Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğdu! İtfaiye Haftası Nedeniyle Yaptıkları Şeyle, Genç Yaşlı Herkesi Duygulandırdılar... "Helal Olsun" mask
Ankara'da Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğdu! İtfaiye Haftası Nedeniyle Yaptıkları Şeyle, Genç Yaşlı Herkesi Duygulandırdılar... "Helal Olsun"
Ankara'da En Uygun Otobüs Bileti Nasıl Alınır? İşte Ankara Otobüs Firmaları mask
Ankara'da En Uygun Otobüs Bileti Nasıl Alınır? İşte Ankara Otobüs Firmaları
Ankara tren garına nerede nasıl gidilir? Hızlı Tren Nerelere Gidiyor? mask
Ankara tren garına nerede nasıl gidilir? Hızlı Tren Nerelere Gidiyor?
Bozkırın Tezenesi Yenimahalle'de anıldı - Ankara mask
Bozkırın Tezenesi Yenimahalle'de anıldı - Ankara
Ankara haber video - Ankara son dakika haber video mask
Ankara haber video - Ankara son dakika haber video
Ankara YouTube Haberleri - Ankara son dakika youtube video haber mask
Ankara YouTube Haberleri - Ankara son dakika youtube video haber
Ankara Güncel Part - Time ve Ek İş İlanları! Ankara İş İlanları mask
Ankara Güncel Part - Time ve Ek İş İlanları! Ankara İş İlanları
Ankara Turistik Yerler Listesi - Ankara Gezilecek Yerler mask
Ankara Turistik Yerler Listesi - Ankara Gezilecek Yerler
# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 3 Ekim 2020 mask
Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 3 Ekim 2020
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi mask
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu?
Ankara'da Yeni Dönem Resmen Başladı! Bunu Yapmadan Toplu Taşımaya Binemeyecek... Kişiselleştirme Gerekiyor! mask
Ankara'da Yeni Dönem Resmen Başladı! Bunu Yapmadan Toplu Taşımaya Binemeyecek... Kişiselleştirme Gerekiyor!
Ankara'da Koronavirüste Çok Sıcak Gelişme! O İlçelerde Gerileme Sağlandı, İlk Kez Yaşandı... Sağlık Bakanı Koca Tek Tek Açıkladı! İşte o ilçeler ve son durum mask
Ankara'da Koronavirüste Çok Sıcak Gelişme! O İlçelerde Gerileme Sağlandı, İlk Kez Yaşandı... Sağlık Bakanı Koca Tek Tek Açıkladı! İşte o ilçeler ve son durum
Sağlık Bakanı Koca'dan Flaş Açıklama! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan Flaş Açıklama!
Ankara Altınköy Açık Hava Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Altınköy Açık Hava Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Çankaya’da PANDEMİ denetimleri sürüyor mask
Ankara Çankaya’da PANDEMİ denetimleri sürüyor
Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Başkan Ercan denetime çıktı - Ankara mask
Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Başkan Ercan denetime çıktı - Ankara
Ankara Bilim Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var? mask
Ankara Bilim Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor? mask
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor?
Asker ailesine yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ankara'da Asker Ailesine 800 TL Yardım başvurusu nereye nasıl yapılır? mask
Asker ailesine yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ankara'da Asker Ailesine 800 TL Yardım başvurusu nereye nasıl yapılır?
Keçiören Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Ankara mask
Keçiören Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Ankara
 Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Turgut ile bir araya geldi mask
 Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Turgut ile bir araya geldi
ASKİ’nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru mask
ASKİ’nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru
Altındağın 24 parkı sil baştan yenilendi mask
Altındağın 24 parkı sil baştan yenilendi
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk." mask
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk."
Gölbaşından Azerbaycan'a Uzanan Devasa Sevgi Seli! Ankaralı Gençler, O Şarkıcıyı Görünce Duygusal Anlar Yaşattı. mask
Gölbaşından Azerbaycan'a Uzanan Devasa Sevgi Seli! Ankaralı Gençler, O Şarkıcıyı Görünce Duygusal Anlar Yaşattı.
Ankara Başkent Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var? mask
Ankara Başkent Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var?
Ankara Altınköy Açık Hava Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Altınköy Açık Hava Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi mask
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri
Nesibe Aydın - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol mask
Nesibe Aydın - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor? mask
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor?
İlbank - Sarıyer Belediyespor mask
İlbank - Sarıyer Belediyespor
Ateş Nasıl Düşürülür? Yüksek Ateşe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? mask
Ateş Nasıl Düşürülür? Yüksek Ateşe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL