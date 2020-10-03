Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri
Ülkemizde Mart ayından beri kendisini gösteren ve Aralık ayından beri de tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü, kendisinden önceki hayatımızda ciddi değişikliklere neden oldu. Corona virüsünün görüldüğü ülkelerde, virüsün halk arasındaki yayılımını engellemek adına pek çok önlem alındı.
Ülkemizde Mart ayından beri kendisini gösteren ve Aralık ayından beri de tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü, kendisinden önceki hayatımızda ciddi değişikliklere neden oldu. Corona virüsünün görüldüğü ülkelerde, virüsün halk arasındaki yayılımını engellemek adına pek çok önlem alındı. Virüs ülkemizde görüldükten sonra, aynı önlemler Türkiye’de de kendisini göstermeye başladı. Artık maske olmadan dışarıda gezmek, virüs kapma riskini ciddi anlamda yükselttiği için yasak.
Corona virüsünün ciddi anlamda etkilediği şeylerden birisi, iş dünyası oldu. Özellikle toplulukların bulunduğu iş yerleri, uzun bir süreliğine kapalı kaldı. Şimdilerde yeniden faaliyete geçen iş yerleri, yeni düzene uygun olacak şekilde hizmet vermeye devam etmekle yükümlü. corona virüsünden etkilenen alanlardan birisi semt pazarları oldu. Semt pazarları, kurulduğu andan toplanacağı ana kadar en kalabalık alanlardan birisi oluyor. Bu nedenle virüsün yayılma olasılığının en yüksek olduğu alanlar arasında da başta geliyor. Buna bağlı olarak, corona virüsünden sonra pek çok belediye, pazar yerleriyle ilgili olarak da yeni düzenlemelere gitti. Kurulan pazar yerlerinin hem günlerinde hem de yerlerinde değişiklik oldu.
Yenimahalle Pazar Günleri
Semt pazarları, haftanın farklı günlerinde kuruluyor olsa da birçoğu hafta sonuna da denk geliyor. Hafta sonu kurulan pazar yerleri, sokağa çıkma yasağına bağlı olarak zarara uğramaya başladı. Bu nedenle bazı belediyeler, hafta sonu kurulan semt pazarlarıyla ilgili değişiklik yapmayı uygun gördü. Semt pazarlarında değişiklik yapılan yerlerden birisi Yenimahalle oldu. Ankara Yenimahalle’de kurulan pazar, hafta sonuna denk geldiği için hem o çevrede oturan halk hem de pazarcılar mağdur oldu. Mağduriyetin karşılanması adına da Yenimahalle’nin bağlı olduğu belediye, pazarların kurulma günü ve gün değişikliği nedeniyle de kurulma yerinde değişiklik yaptı. Yenimahalle’de hafta sonu kurulan pazarlar, halka artık hafta içi kurulmaya başlandı. Böylece hem pazarcılar zarara girmemiş oldu hem de halk sebze ve meyve ihtiyacını pazardan karşılamaya devam etti. Yenimahalle’de, corona virüsü nedeniyle değişikliğe giden semt pazarları, hafta içi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olacak şekilde halk pazarları vatandaşa hizmet veriyor.
Ankara Yenimahalle Semt Pazarları Şunlardır:
KÜÇÜKMESA SEMT PAZARI
Adres: Yenibatı Mah. 2026 Cadde ile 2351 sokak arası
Pazar Günü: Pazartesi
KARŞIYAKA SEMT PAZARI
Adres: Karşıyaka 911. Cadde üzeri
Pazar Günü: Pazartesi
AŞAĞI YAHYALAR SEMT PAZARI
Adres: Aşağı Yahyalar Mah. 979 ile 980-986. sokak arası
Pazar Günü: Pazartesi
ATA MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Ata Mah. Mavi Yıldız Cad.3768. Sk.
Pazar Günü: Salı
İNÖNÜ SEMT PAZARI
Adres: İnönü Mah. 1617 Cad. ile 1793--1794 Sokak arası
Pazar Günü: Salı
GAZİ MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Gazi Mah. Polatlı Cad. üzeri
Pazar Günü: Salı
SUADİYE SEMT PAZARI
Adres: Yenimahalle Suadiye Caddesi üzeri
Pazar Günü: Salı
MACUN MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Macun Mah. Toki Konutları altı 204. Cad.
Pazar Günü: Salı
KENTKOOP SEMT PAZARI
Adres: Kentkoop Mah. 1843 ile 1844 sokak arası
Pazar Günü: Çarşamba
ANDAŞ SEMT PAZARI
Adres: Uğur Mumcu Mah. 1612. Cad. ile 1617 Cad. Köşesi
Pazar Günü: Çarşamba
YENİMAHALLE ÇARŞAMBA SEMT PAZARI
Adres: Yenimahalle İvedik Cad. Asım Bey Sk. ile Aşık Çelebi Sk.
Pazar Günü: Çarşamba
ŞENTEPE KAPALI SEMT PAZARI
Adres: Şentepe Aydan Cadde - Karahöyük Cd. arası
Pazar Günü: Çarşamba
ERGAZİ SEMT PAZARI
Adres: Ergazi mah. 1826 Sk. ile 1828 sokak arası
Pazar Günü: Perşembe
ABDURRAHMAN OĞULTÜRK SEMT PAZARI
Adres: K.Hamam Caddesi 483 Sk. ile Midyat Sk. arası
Pazar Günü: Perşembe
YAKACIK SEMT PAZARI
Adres: Yakacık Mah. 4000 Sk. ile 3589 Sokak arası
Pazar Günü: Perşembe
KARDELEN SEMT PAZARI
Adres: Kardelen Mah. 2026 Cad. ile 2040 Sokak köşesi
Pazar Günü: Cuma
VARLIK PAZAR YERİ
Adres: Varlık Mah. Muhtarlığı yanı Yayın Sk.
Pazar Günü: Cuma
DEMETEVLER SEMT PAZARI
Adres: Demetevler 360. Cad. ile 361 Cad. arası
Pazar Günü: Cuma
PAMUKLAR MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Pamuklar Mah. Sivas Cad. No: 37 Şentepe
Pazar Günü: Cuma
KUZEY YILDIZI MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Kuzey Yıldızı Mah. Sağlık Ocağı yanı
Pazar Günü: Cuma
BATI SİTESİ SEMT PAZARI
Adres: Batı Sitesi Mah.2026 Cad. ile 2336--2340 Sokak arası
Pazar Günü: Cumartesi
TURGUT ÖZAL MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Turgut Özal Mah. 2164. Cd. 2168. Sk.
Pazar Günü: Cumartesi
SERHAT MAHALLESİ SEMT PAZARI
Adres: Serhat Mah. 1297. Cd. 1307. Sk. ile 1312. sokak arası
Pazar Günü: Cumartesi
KALETEPE SEMT PAZARI
Adres: Kaletepe Mah.854. Sk. ile 862. sokak arası
Pazar Günü: Cumartesi
ÇAMLICA SEMT PAZARI
Adres: Demet Lalegül Nüfus Müdürlüğü YanıI 123 Cad. üzeri
Pazar Günü: Cumartesi
BATIKENT KAPALI SEMT PAZARI
Adres: Batıkent Başkent Bulvarı 1994. Sk. ile 1995 sokak arası
Pazar Günü: Pazar
YENİMAHALLE PAZAR PAZARI
Adres: Yenimahalle İvedik Cad. Asım Bey Sk. ile Aşık Çelebi sk.
Pazar Günü: Pazar
03 Eki 2020 - 17:50 Ankara/ Yenimahalle- Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.