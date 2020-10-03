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- 03 Eki 2020 - 19:12 G: 03 Eki 2020 - 20:44

PTT - Nilüfer Belediyespor: 2 - 3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun yedinci haftasında, PTT ile Nilüfer Belediyespor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyespor'dan İsabel Susan Maglio Emily (19) rakibi PTT takımı oyuncusu Su Zent (19) ile mücadele etti.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun yedinci haftasında, PTT ile Nilüfer Belediyespor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyespor'dan İsabel Susan Maglio Emily (19) rakibi PTT takımı oyuncusu Su Zent (19) ile mücadele etti.

03 Eki 2020 - 19:12 AA Ankara- Spor

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