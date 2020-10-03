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03 Eki 2020 - 19:12

PTT - Nilüfer Belediyespor: 2 - 3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun yedinci haftasında, PTT ile Nilüfer Belediyespor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyespor'dan İsabel Susan Maglio Emily (19) rakibi PTT takımı oyuncusu Su Zent (19) ile mücadele etti.