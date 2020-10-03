Magadiz'de Azerbaycan bayrağı çekildi! Madagiz'in yeni adı Sugovuşan oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz yerleşim biriminin adını Sugovuşan olarak değiştirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz yerleşim biriminin adını Sugovuşan olarak değiştirdi. Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Madagiz'in tarihi adını 3 Ekim 2020'den itibaren geri kazandırıyorum. Bundan böyle Sugovuşan olarak anılacaktır. Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.
İlham Aliyev, Sugovuşan'ı işgalden kurtarma operasyonunu yöneten 1. Kolordu Komutanı Tümgeneral Hikmet Hasanov'u kutladı, Hasanov'a, tebriklerini tüm personele iletmesi talimatı verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıklamıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.