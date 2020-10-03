Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Eki 2020 - 21:35 G: 03 Eki 2020 - 22:56

Magadiz'de Azerbaycan bayrağı çekildi! Madagiz'in yeni adı Sugovuşan oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz yerleşim biriminin adını Sugovuşan olarak değiştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz yerleşim biriminin adını Sugovuşan olarak değiştirdi. Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Madagiz'in tarihi adını 3 Ekim 2020'den itibaren geri kazandırıyorum. Bundan böyle Sugovuşan olarak anılacaktır. Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, Sugovuşan'ı işgalden kurtarma operasyonunu yöneten 1. Kolordu Komutanı Tümgeneral Hikmet Hasanov'u kutladı, Hasanov'a, tebriklerini tüm personele iletmesi talimatı verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıklamıştı.

03 Eki 2020 - 21:35 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Trafik kazasında yaralananlara yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı mask
Trafik kazasında yaralananlara yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı
Magadiz'de Azerbaycan bayrağı çekildi! Madagiz'in yeni adı Sugovuşan oldu mask
Magadiz'de Azerbaycan bayrağı çekildi! Madagiz'in yeni adı Sugovuşan oldu
Kovid-19 tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti mask
Kovid-19 tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
PTT - Nilüfer Belediyespor: 2 - 3 mask
PTT - Nilüfer Belediyespor: 2 - 3
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi mask
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL