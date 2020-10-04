04 Eki 2020 - 09:30 Güncelleme: 04 Eki 2020 - 10:01
Muğla'da korkunç kaza: 2 yaralı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Münevver B'nin kullandığı 34 BUK 513 plakalı otomobil, Dalaman Havalimanı yolu Kapukargın Kavşağı'nda önce refüje çarptı, ardından takla atıp sürüklenerek narenciye bahçesine girdi.
Kazada, Münevver B. ile otomobilde bulunan Ece K. yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.