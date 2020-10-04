“Leonardo Da Vıncı’ye Saygı” Sergisi Ankara'da

Açılışından bugüne Başkentin önemli bir sanat merkezi olan, ulusal ve uluslararası sanat performanslarının Ankaralılarla buluşmasını sağlayan Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, sanat sezonunu “Leonardo Da Vinci’ye Saygı” sergisi ile açtı.

Sergi küratörü İbrahim Karaoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada serginin oluşumunu aktararak, Merkezin sanat dünyası için önemine değinerek eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen’i andı.

Serginin oluşum sürecine destek veren İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Filippo Andrea Colombo açılış konuşmasında Türk ve İtalyan halklarının ve sanatçılarının birbirlerine yakınlığına dikkat çekti. Leonardo Da Vinci’nin İtalya tarihinin önemli dehalarından biri olduğunu aktaran Colombo , “Bu tarihi dehanın Türk sanatçılarına verdiği ilham bizleri çok mutlu etti. Covid 19’a rağmen bu serginin sanatseverlere ulaşmasını sağlayan Çankaya Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’ dedi.

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ise yaptığı konuşmada Leonardo Da Vinci’nin Rönesans’ın en önemli bilim ve sanat insanlarından biri olduğuna vurgu yaparak, “Onun ilham verdiği eserlerden oluşan bu sergi, pandemi döneminde sanatseverlere yeni bir nefes alma olanağı sağlayacak. Çankaya Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edecek, yeni sanat merkezleri açmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BİR LEONARDO PROJESİ

Bir grup entelektüel sanatçı, Paris’te yaşayan ressam Onay Akbaş’ın düşlediği “Leonardo da Vinci’ye Saygı” projesini, İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde ve Emre Sefer’in koordinatörlüğünde, Leonardo’nun ömrünün son üç yılını yaşadığı Amboise kentine bir yolculuk yaparak başlattılar. Yolculuk sonrası, her sanatçı, orada duyumsadıklarını; Leonardo’ya gönderme yaptıkları resim ve heykelleri kitap ve belgesel filme dönüştürerek, İstanbul, İzmir ve Bodrum’da sanatseverlerle buluşturdular.

Sanatçılar, Onay Akbaş, Durmuş Akbulut, Sunay Akın, Yalın Alpay, Bedri Baykam, Metin Celal, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı), Devrim Erbil, Mehmet Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Nedim Gürsel, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, İbrahim Karaoğlu, Bahar Oganer, Tülin Onat, İlber Ortaylı, Cem Sağbil, Barış Sarıbaş, Ahmet Telli, Mustafa Tolay’ın eser ve katkılarıyla oluşturulan sergide çok büyük boyutlu resim ve heykellerin yanı sıra Durmuş Akbulut’un proje katılımcılarının Fransa ve Türkiye’de gerçekleştirdikleri etkinliği yansıtan “Leonardo da Vinci Belgeseli” de galerideki video-art odasında sanatseverle buluşacak.

Çankaya Belediyesi ve İtalya Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Leonardo Da Vinci’ye Saygı” sergisi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 5 Ekimde kapılarını sanatseverlere açacak ve pandemi koşullarında tüm önlemler alınmış olarak 1 Kasım’a kadar izlenebilecek.