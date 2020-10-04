Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Eki 2020 - 10:31 G: 04 Eki 2020 - 10:41

“Leonardo Da Vıncı’ye Saygı” Sergisi Ankara'da

Açılışından bugüne Başkentin önemli bir sanat merkezi olan, ulusal ve uluslararası sanat performanslarının Ankaralılarla buluşmasını sağlayan Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi,  sanat sezonunu “Leonardo Da Vinci’ye Saygı” sergisi ile açtı. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Açılışından bugüne Başkentin önemli bir sanat merkezi olan, ulusal ve uluslararası sanat performanslarının Ankaralılarla buluşmasını sağlayan Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi,  sanat sezonunu “Leonardo Da Vinci’ye Saygı” sergisi ile açtı. 

 Sergi küratörü İbrahim Karaoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada serginin oluşumunu aktararak, Merkezin sanat dünyası için önemine değinerek eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen’i andı. 

Serginin oluşum sürecine destek veren İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Filippo Andrea Colombo açılış konuşmasında Türk ve İtalyan halklarının ve sanatçılarının birbirlerine yakınlığına dikkat çekti. Leonardo Da Vinci’nin İtalya tarihinin önemli dehalarından biri olduğunu aktaran Colombo , “Bu tarihi dehanın Türk sanatçılarına verdiği ilham bizleri çok mutlu etti. Covid 19’a rağmen bu serginin sanatseverlere ulaşmasını sağlayan Çankaya Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’ dedi. 

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ise yaptığı konuşmada Leonardo Da Vinci’nin Rönesans’ın en önemli bilim ve sanat insanlarından biri olduğuna  vurgu yaparak, “Onun ilham verdiği eserlerden oluşan bu sergi, pandemi döneminde sanatseverlere yeni bir nefes alma olanağı sağlayacak. Çankaya Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edecek, yeni sanat merkezleri açmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

BİR LEONARDO PROJESİ 

Bir grup entelektüel sanatçı, Paris’te yaşayan ressam Onay Akbaş’ın düşlediği “Leonardo da Vinci’ye Saygı” projesini, İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde ve Emre Sefer’in koordinatörlüğünde, Leonardo’nun ömrünün son üç yılını yaşadığı Amboise kentine bir yolculuk yaparak başlattılar. Yolculuk sonrası, her sanatçı, orada duyumsadıklarını; Leonardo’ya gönderme yaptıkları resim ve heykelleri kitap ve belgesel filme dönüştürerek, İstanbul, İzmir ve Bodrum’da sanatseverlerle buluşturdular. 

Sanatçılar, Onay Akbaş, Durmuş Akbulut, Sunay Akın, Yalın Alpay, Bedri Baykam, Metin Celal, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı), Devrim Erbil, Mehmet Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Nedim Gürsel, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, İbrahim Karaoğlu, Bahar Oganer, Tülin Onat, İlber Ortaylı, Cem Sağbil, Barış Sarıbaş, Ahmet Telli, Mustafa Tolay’ın eser ve katkılarıyla oluşturulan sergide çok büyük boyutlu resim ve heykellerin yanı sıra Durmuş Akbulut’un proje katılımcılarının Fransa ve Türkiye’de gerçekleştirdikleri etkinliği yansıtan “Leonardo da Vinci Belgeseli” de galerideki video-art odasında sanatseverle buluşacak. 

Çankaya Belediyesi ve İtalya Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Leonardo Da Vinci’ye Saygı” sergisi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 5 Ekimde kapılarını sanatseverlere açacak ve pandemi koşullarında tüm önlemler alınmış olarak 1 Kasım’a kadar izlenebilecek. 

04 Eki 2020 - 10:31 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak'a havuz kuruldu, çocuklar bayram etti - Ankara mask
Mamak'a havuz kuruldu, çocuklar bayram etti - Ankara
Filyasyon ekibinde yer alan taksici esnafına destek ödemelerine başlandı - Ankara mask
Filyasyon ekibinde yer alan taksici esnafına destek ödemelerine başlandı - Ankara
Altındağ Belediyesi ekipleri, tarihi Hamamönü bölgesini pırıl pırıl yaptı - Ankara mask
Altındağ Belediyesi ekipleri, tarihi Hamamönü bölgesini pırıl pırıl yaptı - Ankara
Ankara Mamak’ta temizlik emin ellerde mask
Ankara Mamak’ta temizlik emin ellerde
Keçiören Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Ankara mask
Keçiören Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Ankara
Ankara Mamak Aile Merkezleri'nden renkli dokunuş mask
Ankara Mamak Aile Merkezleri'nden renkli dokunuş
Efsane Başkan Doğan Taşdelen’in adı ÇSM’de yaşayacak - Ankara mask
Efsane Başkan Doğan Taşdelen’in adı ÇSM’de yaşayacak - Ankara
 Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Turgut ile bir araya geldi mask
 Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Turgut ile bir araya geldi
ASKİ’nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru mask
ASKİ’nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru
Altındağın 24 parkı sil baştan yenilendi mask
Altındağın 24 parkı sil baştan yenilendi
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Efsane Başkan Doğan Taşdelen’in adı ÇSM’de yaşayacak - Ankara mask
Efsane Başkan Doğan Taşdelen’in adı ÇSM’de yaşayacak - Ankara
Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşinden Mamak Belediyesi’ne ziyaret - Ankara mask
Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşinden Mamak Belediyesi’ne ziyaret - Ankara
29. Çankaya Evi’nin temeli Başkan Taşdelen tarafından atıldı - Ankara mask
29. Çankaya Evi’nin temeli Başkan Taşdelen tarafından atıldı - Ankara
Ankara Çankaya haber - Çankaya Belediyesi haberleri mask
Ankara Çankaya haber - Çankaya Belediyesi haberleri
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Yenimahalle’nin 37’inci Aile Sağlığı Merkezi açıldı mask
Ankara Yenimahalle’nin 37’inci Aile Sağlığı Merkezi açıldı
Filyasyon ekibinde yer alan taksici esnafına destek ödemelerine başlandı - Ankara mask
Filyasyon ekibinde yer alan taksici esnafına destek ödemelerine başlandı - Ankara
Altındağ Belediyesi ekipleri, tarihi Hamamönü bölgesini pırıl pırıl yaptı - Ankara mask
Altındağ Belediyesi ekipleri, tarihi Hamamönü bölgesini pırıl pırıl yaptı - Ankara
Azerbaycanlı sanatçı Azerin Başkentli müzikseverlerle buluştu - Video mask
Azerbaycanlı sanatçı Azerin Başkentli müzikseverlerle buluştu - Video
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor? mask
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor?
Asker ailesine yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ankara'da Asker Ailesine 800 TL Yardım başvurusu nereye nasıl yapılır? mask
Asker ailesine yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ankara'da Asker Ailesine 800 TL Yardım başvurusu nereye nasıl yapılır?
Keçiören Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Ankara mask
Keçiören Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Ankara
 Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Turgut ile bir araya geldi mask
 Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Turgut ile bir araya geldi
ASKİ’nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru mask
ASKİ’nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Filyasyon ekibinde yer alan taksici esnafına destek ödemelerine başlandı - Ankara mask
Filyasyon ekibinde yer alan taksici esnafına destek ödemelerine başlandı - Ankara
Gölbaşı Belediyesi 3 Bin Kasımpatıyı Dikim İçin Hazırladı… mask
Gölbaşı Belediyesi 3 Bin Kasımpatıyı Dikim İçin Hazırladı…
Ankara Mamak’ta temizlik emin ellerde mask
Ankara Mamak’ta temizlik emin ellerde
Keçiören Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Ankara mask
Keçiören Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Ankara
Edirne'nin köylerine çocuk oyun parkları kuruldu mask
Edirne'nin köylerine çocuk oyun parkları kuruldu
Efsane Başkan Doğan Taşdelen’in adı ÇSM’de yaşayacak - Ankara mask
Efsane Başkan Doğan Taşdelen’in adı ÇSM’de yaşayacak - Ankara
 Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Turgut ile bir araya geldi mask
 Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Turgut ile bir araya geldi
ASKİ’nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru mask
ASKİ’nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten esnafa müjde… - Ankara mask
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten esnafa müjde… - Ankara
Ankara Etimesgut Belediyesi'nden yaşlılara özel hizmetler mask
Ankara Etimesgut Belediyesi'nden yaşlılara özel hizmetler
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak'ta havuz kuruldu, çocuklar bayram etti mask
Mamak'ta havuz kuruldu, çocuklar bayram etti
Ankara Yenimahalle’nin 37’inci Aile Sağlığı Merkezi açıldı mask
Ankara Yenimahalle’nin 37’inci Aile Sağlığı Merkezi açıldı
“Leonardo Da Vıncı’ye Saygı” Sergisi Ankara'da mask
“Leonardo Da Vıncı’ye Saygı” Sergisi Ankara'da
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? - 4 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? - 4 Ekim 2020
Muğla'da korkunç kaza: 2 yaralı mask
Muğla'da korkunç kaza: 2 yaralı
Filyasyon ekibinde yer alan taksici esnafına destek ödemelerine başlandı - Ankara mask
Filyasyon ekibinde yer alan taksici esnafına destek ödemelerine başlandı - Ankara

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL