Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Spor Toto ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımları TVF Başkent Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncusu Oğuzhan Doğruluk (8), Spor Toto takımı oyuncuları Kemal Kayhan (6) ve Oğulcan Yatkın (5) ile mücadele etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Spor Toto ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımları TVF Başkent Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncusu Oğuzhan Doğruluk (8), Spor Toto takımı oyuncuları Kemal Kayhan (6) ve Oğulcan Yatkın (5) ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.