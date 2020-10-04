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04 Eki 2020 - 17:17

Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Spor Toto ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımları TVF Başkent Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncusu Oğuzhan Doğruluk (8), Spor Toto takımı oyuncuları Kemal Kayhan (6) ve Oğulcan Yatkın (5) ile mücadele etti.