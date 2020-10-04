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- 04 Eki 2020 - 20:46 G: 04 Eki 2020 - 21:32

Halkbank - Fenerbahçe HDI Sigorta

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta takımları TVF Başkent Spor Salonu’nda karşılaştı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta takımları TVF Başkent Spor Salonu’nda karşılaştı.

04 Eki 2020 - 20:46 AA Ankara- Spor

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