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- 05 Eki 2020 - 11:12 G: 05 Eki 2020 - 11:22

Alexandra Arzat Kimdir? Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut Kimdir?

Ekşi Sözlük CEO'su olarak tanınan Başak Purut son günlerde evlilik haberi ile gündeme geldi. Alexandra Arzat' evlenme teklifi ettiği duyulan Başak Purut günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ekşi Sözlük CEO'su olarak tanınan Başak Purut son günlerde evlilik haberi ile gündeme geldi. Alexandra Arzat' evlenme teklifi ettiği duyulan Başak Purut günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Kanzuk adı ile bilinen Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut'un evlilik haberi gündeme bomba gibi düştü. Alexandra Arzat'ın Başak Purut'un evlilik teklifini kabul ettiğinin duyulması üzerine ikili hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.

Başak Purut ve Alexandra Arzat'ın uzun süredir beraber olduğu ve çiftin evlilik yolunda ilk adımı attığı duyuldu. Bu haberin üzerine özellikler Ekşi Sözlük kullanıcıları Alexandra Arzut'u araştırmaya başladı. CNN Türk muhabiri olduğu bilinen Alexandra Arzut'un Cüneyt Özdemir'in ekibinde olduğu konuşuluyor. Ekşi Sözlük CEO'su Başa Purut'un 23 yaşındaki Alexandra Arzut'a evlenme teklifi etmesi büyük yankı uyandırdı. İkili ile ilgili yapılan araştırmalarda kim olduklarına dair tüm sorular soruluyor.

Başak Purut Kimdir?

Kanzuk adı ile bilinen Başak Purut 23 Kasım 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir. İnternette en çok ziyaret edilen platformlardan biri olan Ekşi Sözlük'ün CEO'su olan Başak Purut lise eğitimini Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitmiştir. Lisans eğitimini tamamlayan Başak Purut Marmara Üniveristesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nde " Avrupa Birliği Hukuku"  üzerine yüksek lisans yapmıştır. Sonrasında ise Tekfenbank'ta hukuk danışmanı olarak çalışmaya başlamıştır.

Başak Purut'un 2002 yılında Ekşi Sözlük'e yazar olarak katılması ve 2003 yılında Sedat Kapanoğlu ile tanışması ile hikayesi değişmiştir. Sedat Kapanoğlu ile arkadaş olan Başak Purut Ekşi Sözlük'ün hukuki adımlarında aktif olarak rol almaya başlamıştır. İnternet hukuku alanındaki birikimi ile Ekşi Sözlük'te birçok konuya önderlik etmiştir. Başak Purut Sedat Kapanoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındığı 2015 yılında site yönetiminin başına geçmiştir.

Alexandra Arzat Kimdir?

Alexandra Arzat 23 yaşında CNN Türk muhabiridir. CNN Türk'te  Cüneyt Özdemir'in ekibinde çalışmalar yapan Alexandra Arzat Başak Purut'un evlenme teklifi ile gündeme gelmiştir.

05 Eki 2020 - 11:12 - Biyografi

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