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- 05 Eki 2020 - 11:26 G: 05 Eki 2020 - 11:39

5 Ekim Pazartesi Liseler Açılıyor Mu? Okula Gitmek Zorunlu Mu, Devamsızlık Var Mı?

21 Eylül'de İlkokul öğrencileri için başlayan yüz yüze eğitim, 5 Ekim itibariyle liseler için de başlıyor. 5 Ekim'de Meslek Liseleri ve Güzel Sanatlar liseleri için başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili velilerin aklında birçok soru var.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

21 Eylül'de İlkokul öğrencileri için başlayan yüz yüze eğitim, 5 Ekim itibariyle liseler için de başlıyor. 5 Ekim'de Meslek Liseleri ve Güzel Sanatlar liseleri için başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili velilerin aklında birçok soru var. Yüz yüze eğitimin hangi şartlarda gerçekleştirileceği, devam zorunluluğunun olup olmadığı gibi birçok konu veliler tarafından merak ediliyor.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde eğitim hayatı online olarak devam etmeye başlamıştı. Normalleşme sürecine girilmesi ile beraber 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimin zorunlu olduğu bazı alanlarda eğitim veren okullar açıldı. 21 Eylül'de İlkokullar için başlayan yüz yüze eğitim süreci 5 Ekim tarihi itibariyle Meslek Liseleri ve Güzel Sanatlar Liseleri için de başladı. Covid-19 sebebi ile çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler ise konu ile ilgili birçok şeyi araştırmaya başladı. Yüz yüze eğitim sürecinin nasıl ilerleyeceği ve devam zorunluluğu olup olmadığı ise en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Yüz Yüze Eğitim ve Dersler Nasıl Gerçekleştirilecek?

2020-2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde yüz yüze eğitim verecek olan okulların sosyal mesafe ve hijyen şartlarına göre yeniden düzenlendiği duyuruldu. Okullarda rehberlik çalışmaları ders saatlerinde ve teneffüslerde maske kullanımı, hijyen kuralları ve sosyal mesafe üzerine yapılacak. Bu konularda yeni kuralların oluşturulduğu okullarda öğrenciler, koronavirüsle mücadeleye uygun şekilde yönlendirilecek.

Okullarda öğrenciler gruplar halinde ve sadece yüz yüze eğitimin zorunlu olduğu alan derslerinde eğitim alacak. Teorik eğitimler ise uzaktan yapılmaya devam edilecek. 30 dakika ders saati ve 10 dakikalık teneffüsler ile okulda geçirilen zaman minimuma indirilecek. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'na göre öğrenciler sürekli olarak bilgilendirilecek.

5 Ekim İtibariyle Liselerde Devamsızlık İşlenecek Mi?

5 Ekim itibariyle eğitim verilecek olan Meslek Liseleri ve Güzel Sanatlar Liseleri'ndeki devamsızlık durumuna dair ise henüz açıklama yapılmadı. Sadece alan derslerinin yapılacak olduğu liselerde öğrencilerin devamsızlıklarının sisteme işlenip işlenmeyeceği henüz belli değil.

05 Eki 2020 - 11:26 - Eğitim

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