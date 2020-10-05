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- 05 Eki 2020 - 16:15 G: 05 Eki 2020 - 16:16

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

05 Eki 2020 - 16:15 AA Ankara- Gündem

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