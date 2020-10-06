Ankara Etimesgut'ta 430 personel 24 saat temizlik için iş başında

Etimesgut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 600 bin nüfusa sahip ilçede 24 saat kesintisiz görev yapıyor. 430 personelle 36 mahalleden günlük 500 ton çöp toplanıyor.

Temizlik görevlileri 200 noktada ana arterler, caddeler, otobüs durakları, meydanlar ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Vakumlu yol süpürme aracı ile ara sokaklar, kaldırım ve caddeler düzenli olarak süpürülüyor.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağından ayrıştırılan yılık ise 20 bin tondan fazla ambalaj atık, 2 bin ton cam atık, 3 ton atık pil, 65 bin litre bitkisel atık yağ yeniden ekonomiye kazandırılıyor. 36 bin ton hafriyat da düzenli olarak çöp depolama alanına naklediliyor. Giysi atıklarının toplanması kapsamında dağıtılan 230 adet giysi kumbarasından yılda ortalama 13 ton giysi toplanıyor.

HEDEF DAHA TEMİZ ÇEVRE

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, temizlik hizmetlerinin belediyenin önemli görevleri arasında yer aldığının altını çizerek, "Büyüyen gelişen ve nüfusu her geçen gün artan Etimesgut'a daha temiz bir çevre kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Temizlik ekiplerimiz araç ve gereçleriyle 36 mahallemizin tamamında belirlenen program dahilinde çöplerini topluyor, genel temizliklerini gerçekleştiriyor. Pandemi sürecinde de personelimiz gerekli tedbirlerini alarak işlerini aksatmadan canla başla çalışıyorlar" dedi.

SIFIR ATIK PROJESİ

Sıfır atık projesi kapsamında çöpleri kaynağından ayrıştırarak yeniden ekonomiye kazandırdıklarını ifade eden Demirel, "Bu kapsamda ilçemizin 2 bin noktasına geri dönüşüm, cam toplama, pil ve eşya kumbaraları koyduk. Buralardan toplanan atıkları ilgili yerlere göndererek yeniden işlenip ekonomimize kazandırılmasını sağlıyoruz. Bu konuda hemşehrilerimden çöp çıkarma saatlerine uymalarını ve geri dönüşümü mümkün atıtlarını belirlediğimiz atık kutularına atmalarını istiyorum. Etimesgut'u hep birlikte daha güzel daha yaşanabilir bir çevreye kavuşturmak hepimizin elindedir" değerlendirmesinde bulundu.