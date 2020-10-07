Ankara'da komşu kavgasında pompalı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı
Ankara'nın Mamak ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bahçeler Üstü Mahallesi'nde oturan komşu 2 aile arasında tartışma çıktı.
Başkentte komşular arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, S.K. adlı kadın ile R.B. ve henüz ismi belirlemeyen bir kişiyi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan S.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan M.A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.